"الجيزة": قوافل علاجية توقع الكشف على أكثر من 11 ألف مواطن خلال شهرين

القاهرة - أ ش أ

واصلت محافظة الجيزة جهودها بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين عبر تنظيم القوافل العلاجية الشاملة في مختلف مراكز وقرى المحافظة والمناطق النائية.

وقال محافظ الجيزة عادل النجار - في بيان اليوم - إن القوافل العلاجية تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أنه خلال شهري يناير وفبراير 2025 تم تنفيذ 12 قافلة طبية من خلال مديرية الشؤون الصحية، حيث استقبلت القوافل 11874 مواطنا، وقدمت لهم خدمات طبية متنوعة؛ مما يعكس الأهمية الكبيرة للقوافل العلاجية في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد النجار استمرار دعم المحافظة لهذه القوافل وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد منها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين مع التركيز على المناطق النائية والأولى بالرعاية.. مثمنا جهود الفرق الطبية العاملة في هذه القوافل ودورهم في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، مشددًا على أهمية التوسع في هذه القوافل لضمان وصول الخدمات الصحية لجميع الفئات في مختلف أنحاء المحافظة.

من جانبها.. أوضحت الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة أن القوافل قامت بإجراء الفحوصات المعملية بواقع 2815 تحليلا، بالإضافة إلى إحالة الحالات الحرجة التي تتطلب متابعة متقدمة إلى المستشفيات المختصة، بمعدل 100 حالة إحالة خلال شهرين، وإجراء الأشعة للمرضى والفحوصات الإضافية، وتقديم خدمات التثقيف الصحي لرفع الوعي الصحي بين المواطنين.

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