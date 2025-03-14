نشرة التوك شو| رسالة "فانوس أبو عبيدة".. واستمرار الموجة الحارة

كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، مساء الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن هناك فرقًا دقيقًا بين التحسس والتجسس كما ورد في القرآن الكريم، موضحًا أن التحسس يكون طلبًا للخير، بينما التجسس يكون طلبًا للشر.

واستشهد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، بقول الله تعالى في سورة يوسف: "يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ"، مشيرًا إلى أن نبي الله يعقوب، عليه السلام، أمر أبناءه بالتحسس، أي البحث عن يوسف وأخيه بهدف الخير ولمّ الشمل. بينما جاء في سورة الحجرات قوله تعالى: "وَلَا تَجَسَّسُوا"، وهو نهي صريح عن البحث عن عيوب الناس وأسرارهم بسوء نية.

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن ذكرى العاشر من رمضان، التي تتزامن مع يوم الشهيد، جاءت لتبرز البطولات التاريخية للجيش المصري في انتصار أكتوبر 1973 وحرب الاستنزاف التي سبقته.

وخلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أشاد بكري بقدرة الجيش على تحقيق ما بدا مستحيلاً، مدعومًا بشعب متحد وواعٍ، واصفًا هذا التلاحم بأنه سر قوة مصر في مواجهة التحديات.

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن رمضان هذا العام في مصر يحمل طابعًا خاصًا، فهو ليس مجرد شهر للزينة والسحور، بل هو شهر الهوية والموقف، حيث يعبر المصريون عن دعمهم للقضية الفلسطينية بطرق مبتكرة ومؤثرة.

خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" أشار بكري إلى ظهور "فانوس أبو عبيدة" كرمز جديد في رمضان هذا العام، والذي يحمل ملامح صلبة وصوتًا حاسمًا، مؤكدًا أنه ليس مجرد فانوس، بل رسالة واضحة بأن فلسطين ليست وحدها، وأن المقاومة أصبحت جزءًا من تقاليد رمضان في مصر.

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الزكاة تُعد أحد الأركان الأساسية في الإسلام، حيث تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

وأشار المفتي خلال لقائه في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية "صدى البلد"، إلى أن الزكاة تجمع بين البعد الروحي والاقتصادي، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المحتاجة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 14 مارس 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الخلاف الفقهي يُعد من أبواب الرحمة، حيث أنه يعكس تنوعًا في الاجتهاد وليس تضادًا في الأحكام، مشيرًا إلى أن معرفة أسباب هذا الخلاف تساهم في الوصول إلى المسائل المجمع عليها وتوضيح المختلف فيه.

وأوضح خلال برنامج "الفتوى والحياة"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن الفقهاء على مر العصور اجتهدوا في استنباط الأحكام الشرعية وفق منهجية علمية دقيقة، مما يتيح للمتخصصين والمتعلمين الاستفادة من تعدد الآراء الفقهية واختيار ما يتناسب مع ظروف الزمان والمكان، مع الحفاظ على احترام الأئمة وتقدير جهودهم.