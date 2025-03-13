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تفاصيل لقاء رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ووزير الأوقاف

09:30 م الخميس 13 مارس 2025

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ووزير الأوقاف

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كتب-عمرو صالح:

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري ، قبيل افتتاح مسجد الإمام الليث بن سعد بالتلفزيون المصري، بعد تجديده.

وبحسب بيان الهيئة ألقى الدكتور أسامة الأزهري المحاضرة الأولي في سلسلة محاضرات كرسي الإمام الليث، والتي يتم إذاعتها بالتليفزيون المصري عبر برنامج أسبوعي جديد يحمل اسم كرسي الإمام الليث.

وقال المسلماني إن الإمام الليث هو إمام أهل مصر وشيخها الأكبر، وهو رمز العلم والفقه والحديث، كما أنه رمز المواطنة والتسامح والمسؤولية الاجتماعية لرأس المال.

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رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وزير الأوقاف أحمد المسلماني الدكتور أسامة الأزهري افتتاح مسجد الإمام الليث بن سعد
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