حزب الوعي يصدر بيانا بشأن انسحاب الأهلي.. ويطالب بإصلاح المنظومة الرياضية

كتب- عمرو صالح:

أصدر "حزب الوعي" اليوم الخميس، بيانا بشأن ما شهدته الساحة الرياضية المصرية في الأيام الماضية من تطورات مؤسفة، تمثلت في انسحاب النادي الأهلي من إحدى المباريات الدوري المصري.

وذلك اعتراضًا على قرارات تنظيمية صادرة عن الجهات المعنية بإدارة النشاط الكروي، وعلى رأسها الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية، وما تبع ذلك من جدل واسع وردود فعل على المستويين الشعبي والإعلامي، فضلًا عن التصريحات غير المدروسة الصادرة عن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خلال مشاركته في اجتماع رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والتي اقترح خلالها استضافة مصر لإحدى مباريات أو مجموعات كأس العالم 2034.

وأكد الحزب في بيانه على إيمانه العميق بأن الرياضة، وخاصة كرة القدم، لم تعد مجرد نشاط ترفيهي، بل باتت صناعة متكاملة تؤثر في الاقتصاد الوطني وتُسهم في التنمية البشرية وتوسيع فرص العمل.

وأضاف الحزب في بيانه أن واقعة انسحاب النادي الأهلي، أياً كانت خلفياتها ومبرراتها، تكشف عن خلل واضح في إدارة المنظومة الرياضية بمصر، سواء على صعيد المؤسسات الرياضية أو الأندية مشيرا إلى أنها واقعة تُسيء لصورة الرياضة المصرية محليًا ودوليًا، وتُلقي بظلالها السلبية على مستقبل قطاع واعد يعول عليه في تحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية كبيرة، كما تؤثر بشكل مباشر على شرائح واسعة من العاملين والمتعاملين مع هذه الصناعة المتنامية، ويجب أن يتم التحقيق الجاد فيما حدث وتُعلن النتائج بكل شفافية.

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