السيسي:"هنتجاوز أي تحدي طول ما الشعب متماسك وعلى قلب رجل واحد"

كتب- أحمد الجندي:

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الأكاديمية العسكرية المصرية، والتقى أعضاء هيئة التدريس وطلاب الأكاديمية العسكرية المستجدين، بالإضافة إلى أسرهم، في جلسة إفطار خلال شهر رمضان المبارك.

رافق الرئيس السيسي خلال الزيارة الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وخلال زيارته، تناول الرئيس السيسي الأوضاع الحالية في مصر والمنطقة، مؤكدًا أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، قائلاً: طالما الشعب المصري متماسك وعلى قلب رجل واحد، أي تحدي سنتمكن من تجاوزه، مشيرًا إلى أن الأحداث العالمية المتسارعة والمتناقضة قد تثير القلق، لكنه شدد على أن الشعب المصري هو القوة التي تساعد على التغلب على هذه الظروف الصعبة.

وأضاف الرئيس السيسي أن الحفاظ على الدولة المصرية هو الشغل الشاغل للحكومة، وأن الدولة تتعامل مع كل القضايا والتحديات بحسابات دقيقة وتريث كبير مؤكداً على أن شعب مصر هو من يجعل الأمور، رغم قسوتها، قابلة للتخطيط.

وأشار الرئيس إلى أن مصر ستظل بخير وأمان بفضل الله وبفضل تماسك الشعب المصري، مؤكدًا أن الدولة تواصل مراقبة الأوضاع بكل اهتمام وحذر وأن الاستقرار والتهدئة هما الأولوية في المرحلة الحالية، وأن مصر تسعى دائمًا لوقف إطلاق النار ومنع المنازعات.

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