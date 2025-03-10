من الموبايل.. أسهل وأسرع طرق شحن كارت "الكهرباء" في 2025

كتب- محمد صلاح:

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ميزة شحن كارت الكهرباء مسبق الدفع، باستخدام الهاتف المحمول، وذلك في إطار جهودها لتطوير الخدمات الرقمية.

وتعتمد هذه الخدمة على استخدام كارت يدعم خاصية NFC، التي تمكن الهاتف من قراءة بيانات الكارت وإتمام عملية الشحن إلكترونيًّا عبر تطبيقات مخصصة.

ويحتاج المستخدم، حسب الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر، لإتمام عملية الشحن باستخدام الهاتف المحمول، إلى كارت عداد يدعم خاصية NFC، وهو متوفر من خلال الشركة القابضة للكهرباء، وتشمل التطبيقات المخصصة لهذه الخدمة تطبيقات مثل (سهل، ماي فوري، وكهرباء خالص)، كما تدعم عدادات جلوبال تطبيقات مثل (سهل، وماي فوري)، بينما يمكن استخدام تطبيق (كهرباء خالص) للأنواع الأخرى من العدادات مسبقة الدفع.

خطوات شحن كارت الكهرباء عن طريق الموبايل

- أولًا، قُم بفتح أحد التطبيقات المتاحة؛ مثل (سهل أو ماي فوري أو كهرباء خالص)، وسجل الدخول باستخدام بياناتك.

- اختر خدمة الكهرباء من داخل التطبيق، ثم اضغط على خيار شحن كارت الكهرباء.

- تأكد من تفعيل خاصية NFC على هاتفك المحمول عن طريق الإعدادات، ثم ضع كارت الشحن المزود بخاصية NFC على ظهر الهاتف، لتتم قراءة بياناته.

- حدد المبلغ الذي ترغب في شحنه باستخدام بطاقة الائتمان أو المحفظة الإلكترونية، واضغط على خيار الدفع، مع الحفاظ على وضع الكارت على ظهر الهاتف.

- انتظر حتى يتم شحن الرصيد إلى الكارت، ثم تأكد من نجاح عملية الشحن بمراجعة تفاصيل الرصيد والاستهلاك عبر التطبيق.

- أخيرًا، أدخل الكارت في عداد الكهرباء لإضافة الرصيد وتحديث البيانات.

مزايا شحن كارت الكهرباء عن طريق الموبايل

- توفر هذه الخدمة مرونة كبيرة؛ حيث يمكن الشحن في أي وقت وأي مكان دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الكهرباء.

- تتيح للمستخدم تحديث الرصيد فورًا بعد الشحن، مع إمكانية استخدام طرق دفع متنوعة؛ مثل بطاقة الائتمان أو المحافظ الإلكترونية، كما تساعد الخدمة في تقليل التزاحم على مكاتب الشحن التقليدية وتوفير الوقت والجهد.

- لتجنب أي مشكلات أثناء عملية الشحن، تأكد من أن هاتفك يدعم خاصية NFC وأنها مفعلة قبل البدء.

- احرص على استخدام التطبيقات الموثوقة التي تعتمدها وزارة الكهرباء؛ مثل (سهل، ماي فوري، كهرباء خالص)، وتأكد أيضًا من الحفاظ على الكارت بحالة جيدة لضمان سهولة قراءة البيانات وإتمام عملية الشحن بنجاح. تمثل خدمة شحن كارت الكهرباء عن طريق الموبايل نقلة نوعية في قطاع الكهرباء بمصر، حيث توفر تجربة مريحة وسهلة للمستخدمين مع ضمان سرعة الشحن وتحديث البيانات، هذه الخدمة ليست فقط أداة لتسهيل حياة المستخدمين، ولكنها أيضًا خطوة كبيرة نحو التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة.

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