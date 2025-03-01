خط الرورو وتشغيل القطار الكهربائي.. وزير النقل يناقش يكشف مستجدات التعاون مع إيطاليا

كتب- محمد نصار:

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والبنية التحتية الإيطالي، ماتيو سالفيني، لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، بحضور سفير إيطاليا بالقاهرة، ميكيلي كواروني، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي.

في بداية اللقاء، أشاد الوزير، بعمق العلاقات المصرية الإيطالية وبالتعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات (النقل الذكي على الطرق ومترو الأنفاق والسكك الحديدية والنقل البحري)، مؤكدا التطلع لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة، وأن مصر منفتحة على التعاون مع دول العالم والشركات العالمية كافة وفي كل المجالات ومنها مجال النقل وخاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر واعد، وأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وخلال الاجتماع، تباحث الجانبان، حول المناقشات الجارية حاليًا بين وزارة النقل المصرية وشركة سكك حديد إيطاليا لبحث إمكانية قيام الشركة بتقديم عرض لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بمصر، وآخر المستجدات الخاصة ⁠بالتعاون مع شركة ميرمك الإيطالية في مجالات السكك المختلفة مثل توريد ماكينة فحص السكة وتطوير نظم الإشارات بخط الفردان بئر العبد وأهمية قيام الشركة بإنشاء مصنع كبير لأنظمة الإشارات في مصر بهدف توطين مثل هذه الصناعات.

كما تطرقت المباحثات، إلى خط الرورو المصري الإيطالي الذي تتواصل رحلاته بانتظام من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا بإيطاليا ومنه إلى أوروبا والعكس، حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أهمية هذا الخط بين مصر وإيطاليا، مشيرًا إلى أنه نتاج وثمرة جهود كبيرة من الجانبين المصري والإيطالي لإنشاء ممر أخضر بين مصر وإيطاليا لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المبردة والجافة وهو ما يجسد العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية والشعبين في البلدين الصديقين، لافتًا إلى أن هذا الخط البحري يعتبر جسر صداقة مستديم وثابت بين البلدين وليس فقط خط تجاري لنقل البضائع.

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير، الدعوة لنائب رئيس الوزراء ووزير النقل والبنية التحتية الإيطالي، لزيارة مصر وعقد مباحثات مكثفة بين الجانبين بحضور المختصين لوضع خارطة طريق لأوجه التعاون المستقبلي خاصة مع حرص الجانبين على زيادة حجم التعاون في مجالات النقل المختلفة وتحقيق انطلاقة وشراكة استراتيجية في هذا المجال وهو ما رحب به لنائب رئيس الوزراء ووزير النقل والبنية التحتية الإيطالي، والذي أكد حرص الحكومة الإيطالية على زيادة حجم التعاون المشترك مع الجانب المصري خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد.

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