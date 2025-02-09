معرض فن القاهرة يحتفي بالإبداع العالمي في المتحف المصري الكبير

كتب- محمد شاكر:

شهد معرض "فن القاهرة - آرت فير كايرو"، مشاركات من دول عربية عديدة خلال فعاليات الدورة السادسة التي تقام بالمتحف المصري الكبير، وتنتهي فعالياتها يوم 11 فبراير الحالي.

ومن جانبها أعربت الفنانة سهى للس، مسؤولة جاليري وادي فينان من الأردن، عن سعادتها بالمشاركة، قائلة: هذه مشاركتنا الثالثة، والمكان مميز للغاية، وقد لاحظت تنوعًا كبيرًا في الجاليريهات المشاركة، والتنظيم كان ممتازًا، وقد أحببت شعار المعرض (سلام لكل البلاد) وأشارك في آرت فير بحوالي 12 لوحة بأحجام كبيرة.

من جانبها، أوضحت مايا كحيل، مؤسسة جاليري مايا آرت سبيس من بيروت، أن هذه هي ثاني مشاركة لها في "آرت فير كايرو"، مؤكدة: أنا سعيدة جدًا بهذه المشاركة، وأرى أن المعرض يزداد أهمية عامًا بعد عام".

وأشادت بالتنظيم الرائع، والإقبال الجماهيري الكبير، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالفن. وأشارت إلى أنها تشارك بلوحات لفنانين من سوريا والعراق، بالإضافة إلى أربعة فنانين من لبنان، ما يمثل مزيجا فنيا غنيا من الشرق الأوسط.

أما سمر مارثا، مؤسسة جاليري وان من رام الله في فلسطين، فقالت: "هذه هي السنة الأولى التي أشارك فيها في (آرت فير كايرو)، والمشاركة رائعة بكل المقاييس."

وأكدت أن أكثر ما يميز هذه التجربة هو إقامة الفعالية في المتحف المصري الكبير، فهو صرح فني عظيم وإنجاز يحسب للعالم العربي بأسره، وليس لمصر فقط.

وأشارت إلى أنها تشارك بأعمال لأربعة فنانين شباب، وأوضحت أن لوحاتها تتناول الواقع الفلسطيني ليس فقط من الزاوية المأساوية، بل أيضا من خلال إبراز الجوانب الجمالية للحياة في فلسطين، مثل التعاون الجماعي، والتعاطف، والحرية.

بدورها، قالت ماجدولين الغزاوي، ممثلة جاليري دار الأندى من عمان، الأردن: الجاليري لدينا يمتد عمره لـ25 عامًا، ونحن نحب مصر والفن والثقافة المصرية."

وأوضحت أنها تجربة فنية رائعة ومتقدمة، وكل تجمع فني إيجابي يساهم في دعم المشهد الإبداعي.

وأشارت إلى أن إقامة المعرض في المتحف المصري الكبير أمر مبهر، وسعيدة بالمشاركة فيه بـ18 عملا فنيا متنوعا.

أما ستيفانيا أنجارانو، مؤسسة جاليري مشربية للفن المعاصر، فقد أعربت عن سعادتها قائلة: هذه هي مشاركتي الثانية في المعرض، وأنا فخورة بهذه الفعالية التي تعكس دور مصر الريادي في الساحة الفنية، ودائمًا ما كانت مصر متميزة في دعم الفنون."

وأضافت: "الافتتاح كان رائعًا، وشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا. ولقد عشت في مصر لمدة 33 عامًا، وأشارك في المعرض بلوحات وأعمال نحتية تدعم اكتشاف الفنانين الشباب تحت سن الثلاثين، حيث لدينا مشاركون من سوريا وإسبانيا، بالإضافة إلى توازن بين الفنانين الشباب والمخضرمين.

من جهته، أوضح محمد عصام، ممثل أزاد جاليري، أن هذه هي مشاركتهم السادسة في المعرض، مشيرًا إلى أن: "المكان رائع، والقاعة مختلفة، والتنظيم سلس ومتميز. وأوضح أن هذا العام، لدينا مشاركات من ست دول جديدة، من بينها فلسطين، البحرين، وفرنسا." وأكد أن الفكرة الأساسية لمعرض آرت فير كايرو هي تسليط الضوء على الجاليريهات العربية.

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