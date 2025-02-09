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رئيس النواب يحيل قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشؤون الدستورية

05:02 م الأحد 09 فبراير 2025

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وجاءت الإحالات كالتالي: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

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مجلس النواب رئيس النواب الدكتور حنفي جبالي
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