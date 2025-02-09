شوارع وسط البلد قبل وبعد.. مقارنة بالصور للمرحلة الثالثة من تطوير القاهرة التاريخية

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مستر بيست يصل إلى مثوى الملك خفرع الأخير.. ماذا وجد داخل المقبرة؟ (صور)

لقطات لم ترها من قبل.. مستر بيست يوثق مقابر الفراعنة التي يُمنع دخولها

كتب- محمد نصار:

بدأت محافظة القاهرة تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تطوير منطقة القاهرة الخديوية، والتي تشمل العقارات الواقعة بين ميدان التحرير وميدان طلعت حرب.

هدف المشروع

المشروع يهدف إلى إحداث نقلة نوعية لمنطقة وسط القاهرة من خلال تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية.

كما يستهدف الحفاظ على واجهات المباني المميزة وإزالة التشوهات التي لحقت بها على مر السنين، وتنظيم لافتات المحال التجارية بشكل يتماشى مع الطابع العام للمنطقة، بما يحفظ هويتها المعمارية المميزة.

توجيهات القيادة السياسية

يأتي هذا المشروع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى إعادة إحياء المنطقة وتعزيز دورها الحيوي في التعبير عن الطابع العمراني والمعماري لوسط القاهرة.

وتتم أعمال التطوير بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري، مع التركيز على:

- استكمال المخطط العام لتطوير وسط القاهرة.

- تحقيق أقصى استفادة من الأصول والفرص الاستثمارية في قلب المدينة.

- تطوير الممرات البينية التي تشكل جزءًا هامًا من النسيج الحضري للمنطقة.

- تعزيز الأنشطة الترفيهية والثقافية:

كما تهدف أعمال التطوير أيضًا إلى تكثيف الأنشطة الترفيهية والسياحية لجذب المزيد من الزوار، واستغلال المنطقة ثقافيًا وفنيًا بشكل يليق بأهميتها التاريخية والمعمارية، وتعزيز التراث والهوية المميزة لمنطقة القاهرة الخديوية.

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