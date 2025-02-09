مستر بيست يكشف أسرار الفراعنة.. 38 مليون مشاهدة في ساعات

كتب- محمد أبو بكر:

نشر اليوتيوبر الشهير مستر بيست (MrBeast) فيديو جديدًا بعنوان "قضيت 100 ساعة داخل الأهرامات!"، حيث استكشف أهرامات الجيزة في مصر.

في هذا الفيديو، يأخذ مستر بيست مشاهديه في جولة حصرية داخل الأهرامات، مستعرضًا تاريخها وأسرارها المعمارية.

ويُظهر الفيديو لقطات فريدة من داخل الممرات والغرف الداخلية، بالإضافة إلى مناقشات حول كيفية بناء هذه الهياكل الضخمة، حيث حقق حتى الآن خلال 18 ساعة فقط 38 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

في الفيديو، أبدى مستر بيست دهشته وإعجابه بعظمة الأهرامات، واصفًا تجربته بأنها من أعظم مغامراته حتى الآن.

كما أشار إلى بعض اللحظات المثيرة، مثل استكشاف الممرات الضيقة والصعود إلى غرف الدفن، وفي إحدى اللحظات، قال مازحًا: "لنغادر قبل أن تصيبنا اللعنات"، في إشارة إلى الأساطير المرتبطة بلعنات الفراعنة.

وخلال هذه التجربة، استكشف مستر بيست وفريقه غرف الدفن القديمة على عمق 30 مترًا تحت الأرض، مستخدمين تقنيات تصوير متقدمة.

كما قام بدفن لعبة بقيمة 10,000 دولار داخل الأهرامات، داعيًا متابعيه للبحث عنها.

يُذكر أن مستر بيست، واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون، هو أحد أبرز صناع المحتوى على يوتيوب، معروف بتقديمه لمحتوى يجمع بين الترفيه والتعليم، مع التركيز على تقديم تجارب فريدة ومثيرة لمتابعيه.

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