حبس وغرامة تصل لـ 50 ألف جنيه لأصحاب هذه المحال -تفاصيل

كتب- محمد نصار:

تنفذ الأحياء والمراكز والمدن على مستوى محافظات الجمهورية، حملات تفتيش على المحال العامة وذلك للتأكد من سلامة أوضاعها القانونية وفقًا لقانون المحال العامة الجديدة.

وقال مصدر بمحافظة القاهرة، في تصريحات أدلى بها إلى مصراوي، إنه يتم التأكد خلال الحملات من توفيق أوضاع المحال مع القانون الجديد، وفق فترات السماح القانونية التي تم منحها لأصحاب المحال سواءً المرخصة وفق القانون القديم أو غير المرخصة إطلاقًا.

وأضاف المصدر، أنه في حالة التأكد من مخالفة المحال لإجراءات الترخيص وعدم توفيق الأوضاع وفق القانون الجديد رقم 154 لسنة 2019، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية على الفور.

مهلة توفيق أوضاع المحال العامة

منح قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 مهلة محددة لتوفيق أوضاع المحال المرخصة وفق الاشتراطات القديمة، والتي تبلغ عامين، بدأت مع تطبيق القانون في 11 ديسمبر 2022، وانتهت في 11 ديسمبر 2024.

ولكن وافق مجلس الوزراء، على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 590 لسنة 2020.

وجاءت أبرز التعديلات بمد فترة توفيق أوضاع المحلات التي تمتلك تراخيص سارية حتى 7 ديسمبر 2026 بدلًا من 7 ديسمبر 2024، بهدف تسهيل إجراءات استخراج التراخيص وفق أحكام القانون.

وبالنسبة للمحال العامة التي تعمل بدون ترخيص نهائيًا سواء وفق القانون القديم أو الجديد، فقد تم منحها مهلة لمدة عام واحد فقط منذ بداية تطبيق القانون في ديسمبر 2022، وانتهت المهلة في ديسمبر 2023، ولم يصدر قرار جديد في شأن مدها.

عقوبات مخالفة تراخيص المحال العامة

حدد القانون عقوبات تدريجية للمحال التي لم تلتزم بالتراخيص المطلوبة، وذلك على النحو التالي:

- الغرامة المالية: تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه.

- الحبس: في حالات تكرار المخالفة أو عدم الامتثال.

يتيح القانون للمحال الواقعة داخل عقارات مخالفة الحصول على ترخيص سنوي يمكن تجديده لمدة تصل إلى 5 سنوات، لحين توفيق أوضاع العقار نفسه.

يلتزم القانون بإصدار تراخيص المحال العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم أوضاع المحال العامة وضمان توافقها مع الاشتراطات القانونية الجديدة، مما يسهم في تعزيز الرقابة وتحقيق التنمية المستدامة.

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