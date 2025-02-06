تشكيل منسقي اتحاد القبائل المصرية.. قائمة بالأسماء

كتب- عمرو صالح:

أعلن اتحاد القبائل المصرية، برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، تشكيل منسقي الاتحاد على المستوى المركزي.

وقال الاتحاد، في بيان قبل قليل، إنه أسماء المنسقين جاءت على النحو التالي:

- أحمد مصطفى الإدريسي، منسق عام المصالحات وفض المنازعات على المستوى المركزي.

- النائب فايز إبراهيم أبو حرب، منسق عام التنظيم على المستوى المركزي.

- النائب مصطفى جمعة الطلخاوي، منسق عام شؤون العضوية على المستوى المركزي.

- وسيم كمال عثمان، منسق عام الشباب على المستوى المركزي.

وذكر البيان، أن القرار يعكس حرص الاتحاد على التنظيم والتطوير من أجل تحقيق أهدافه بشكل أكبر وأفضل في المرحلة القادمة.

وأشار البيان، إلى أن الاتحاد يتطلع إلى المزيد من الإنجازات على أيدي هذه القيادات، متمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم في خدمة الاتحاد والوطن.

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