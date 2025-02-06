خبير يكشف سبب غلق المفيض العلوي لسد النهضة وتوقف توربينات الكهرباء

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، سبب غلق الحكومة الإثيوبية للمفيض العلوي لسد النهضة وتوقف توربينات توليد الكهرباء عن العمل رغم جاهزيتها للتشغيل.

وقال "شراقي"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الخميس، إن سبب غلق المفيض العلوي للسد وتوقف التوربينات يرجع لعدم وجود شبكة نقل للتيار الكهربي داخل الأراضي الإثيوبية حال توليده من التوربينات حيث كانت الحكومة الإثيوبية قد تخطط لتصدير التيار الكهربي المولد من التوربينات لدول الجوار وذلك لم يحدث ولم توقع أي بروتوكولات تعاون في ذات الصدد مع أي دولة مجاورة للسد.

وتابع: التوربين الواحد يتطلب تشغيله 50 مليون متر مكعب من المياه يوميًا في حين أن المسرب من السد لا يتعدى 20 مليون متر مكعب الأمر الذي يؤكد ثبات وتوقف التوربينات عن العمل.

وأضاف "شراقي"، أن إثيوبيا ستضطر لفتح بوابة المفيض العلوي في الثلث الأخير من شهر مايو 2025 بحد أقصى أي مع بداية موسم الأمطار.

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