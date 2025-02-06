الأرصاد تُحذر: اليوم ذروة التقلبات الجوية

كتب- محمد أبو بكر:

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن أن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد ذروة التقلبات الجوية.

وقالت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، إن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء وتصل سرعتها ما بين 35 إلى 50 كم لكل ساعة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة شمال البلاد.

ويسود اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.