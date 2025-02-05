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محمد سلماوي: مؤسسة فاروق حسني للفنون عملاقة وتحظى باهتمام الشباب والمثقفين

07:45 م الأربعاء 05 فبراير 2025

الكاتب الكبير محمد سلماوي

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كتب- أحمد الجندي:

أكد الكاتب محمد سلماوي، عضو مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، أن المؤسسة منذ تأسيسها قبل ست سنوات وُلدت عملاقة، حيث تحظى بإقبال كبير من الشباب ومن الوسط الثقافي، ليس فقط في مصر، ولكن في مختلف أنحاء الوطن العربي، مشيرًا إلى تلقي المؤسسة طلبات مشاركة من دول عربية عدة.

جاء ذلك خلال فعاليات الحفل الذي تنظمه مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين، مساء الأربعاء.

وأشاد سلماوي خلال كلمته في حفل إعلان جوائز الفنون بالدورة السادسة، بالدور البارز للفنان فاروق حسني، مؤسس المؤسسة، الذي لم يتوقف عطاؤه بعد انتهاء مهامه الرسمية، بل استمر في خدمة الوطن والفنون، مؤكداً أن هذا العطاء سيظل مستمرًا.

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الكاتب محمد سلماوي مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون فاروق حسني
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