نشرة التوك شو| أصداء إصرار ترامب على تهجير الفلسطينيين.. والطقس يشهد موجة تقلبات

كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

قال الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، إنه راجع تلاوة القارئ عبد الفتاح الطاروطى لقرآن الجمعة الماضية بنفسه، ولم يجد فيها أي أخطاء.

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس محبًا للحروب، بل يسعى إلى تجنبها قدر الإمكان، مشيرًا إلى أن ما حدث في غزة يعكس هذه الرؤية.

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على اللقاء الأول بين بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي عُقد في العاصمة واشنطن، ومقترحه الأخير بتهجير سكان غزة.

شفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في البلاد بداية من الغد، موضحة أن الأحوال الجوية متقلبة، وتبدأ بنشاط للرياح بسرعة تتراوح بين 35 و50 كيلومترًا في الساعة، مع ظهور الأتربة

رئيس جمعية جراحة الجهاز الهضمي يكشف أسباب غيبوبة الكبد

كشف الدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس الجمعية العالمية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام، تفاصيل غيبوبة الكبد، موضحًا أن هناك درجات مختلفة منها