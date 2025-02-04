رئيس جمعية جراحة الجهاز الهضمي يكشف أسباب غيبوبة الكبد

كتبت - داليا الظنيني:

كشف الدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس الجمعية العالمية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام، تفاصيل غيبوبة الكبد، موضحًا أن هناك درجات مختلفة منها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن الدرجة الأولى تكون شبه غيبوبة، بينما توجد غيبوبة كاملة يكون فيها المريض غير واعٍ، لكنه يصدر أصواتًا غير واضحة.

وأوضح أن هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى الغيبوبة الكبدية، منها تليف الكبد، والاستسقاء، والقيء الدموي المتكرر، وتضخم الطحال، والإصابة بالصفراء.

واستطرد قائلًا إن الغيبوبة الكبدية لها مقدمات، وغالبًا ما يمكن التنبؤ بحدوثها، ولا تصيب الإنسان السليم فجأة، موضحًا أن الغيبوبة العادية قد تنتج عن جلطة في المخ، أو تناول المنومات بكثرة، أو خلل في ضربات القلب يؤدي إلى جلطة.