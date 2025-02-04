نقيب القراء يحسم الجدل: تلاوة الشيخ الطاروطي بلا أخطاء ومطابقة لأحكام التجويد

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، إنه راجع تلاوة القارئ عبد الفتاح الطاروطى لقرآن الجمعة الماضية بنفسه، ولم يجد فيها أي أخطاء.

وأضاف حشاد في بيان: "لقد استمعت إلى التلاوة، بوصفى شيخًا لعموم المقارئ المصرية ونقيب القراء وعضو اللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين بالإذاعة، خلال قراءة الجمعة الماضية التي أذيعت من مدينة بورسعيد الباسلة على التليفزيون العربي وبعض الإذاعات. وقد تبين لي أن القراءة سليمة ومطابقة للأحكام التجويدية الصحيحة، ولا يوجد ما يبرر ما أثير حولها من بعض الجهات".

وتابع: "أدعو إلى تحري الحقائق وعدم إصدار الأحكام إلا من قبل المتخصصين الذين يتحققون من التفاصيل الدقيقة".

وسبق أن كشف الشيخ محمد حشاد، عن تكليفه فريقًا من النقابة بتتبع المنشور المتداول، الذي يزعم وجود 30 خطأً في تلاوة الشيخ عبدالفتاح الطاروطي خلال قرآن الجمعة الماضية.

وتداول نشطاء على صفحات فيسبوك، منشورا منسوب لأحد الأشخاص يزعم وجود 30 خطئا للقارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي أثناء تلاوته قرآن الجمعة الماضية من مسجد السلام بمحافظة بورسعيد.

وقال حشاد في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، إنه يتم التحقق من المنشور والمتداول وتتبع صاحبه، وحال التأكد منه ستتم مقاضاته على الفور نظرًا لأنه أحدث جدلا كبيرا، لافتا إلى أنه لا مانع لدى نقابة القراء من تقييم التلاوات الخاصة بالأعضاء شريطة أن يكون من المتخصصين في علوم القرْاءات وعلى علم بتام بأحكام التلاوة والتجويد، وإنما الأمر ليس متاحًا للجميع.

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