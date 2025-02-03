رئيس هيئة الدواء يكشف عن مشروعين مهمين في 2025: تتبع وتسجيل إليكتروني

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، العمل على مشروعين استراتيجيين خلال عام 2025، يستهدفان تطوير منظومة تسجيل الأدوية وتعزيز الرقابة على السوق الدوائي.

وأوضح الغمراوي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الهيئة تستعد لاعتماد نظام التسجيل الإلكتروني الموحد المستخدم عالميًا، بديلًا عن الطريقة الورقية التقليدية.

وأشار إلى أن بعض المستحضرات تم تسجيلها بهذا النظام العام الماضي، لكنه لم يُعتمد رسميًا بعد، ومن المقرر تطبيقه بالكامل خلال الربع الأول من 2025، على أن يكتمل التحول بحلول يونيو المقبل.

وأكد أن هذا النظام سيسرع إجراءات التسجيل، لتستغرق 9 أشهر كحد أقصى بدلًا من عامين أو أكثر، مما يسهم في تسهيل قبول ملفات التسجيل المصري لدى الدول التي تعتمد هذا النظام، وبالتالي تعزيز فرص تصدير الدواء المصري.

إطلاق نظام التتبع الدوائي لمكافحة الغش والتهريب

كما أشار الغمراوي إلى مشروع التتبع الدوائي، الذي يستهدف مراقبة سلسلة توريد الأدوية من دخول المواد الخام وصولًا إلى الصيدليات والمريض، مما يمنع الغش الدوائي والتهريب إلى الخارج.

وأضاف أن أي عبوة دوائية لا تحمل أكواد هيئة الدواء سيتم اعتبارها مغشوشة، مما يسهم في ضبط السوق والقضاء على الممارسات غير القانونية.

وأكد أن هذا النظام سيعمل كآلية إنذار مبكر لتقليل الهدر وتعزيز الرقابة على هذه السلعة الاستراتيجية، خاصة في ظل استمرار الاعتماد على الاستيراد في 40% من المواد الخام المستخدمة في صناعة الدواء.

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