وزير المالية: شهر رمضان سيحمل أخبارًا سارة للمواطنين

كتب- حسن مرسي:

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحد الأدنى للأجور سيتم رفعه إلى 7000 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، وذلك تماشيًا مع قرار المجلس الأعلى للأجور بشأن القطاع الخاص، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية dmc، أوضح كجوك أن الإجراءات المعلنة تهدف إلى تقديم دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، مع الحرص على عدم التسبب في زيادة الطلب على السلع، مما يقلل من الضغط على الأسعار ويحافظ على استقرارها.

وأشار إلى أن هناك اجتماعات أسبوعية برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة الأوضاع الاقتصادية، معربًا عن أمله في أن يحمل شهر رمضان أخبارًا إيجابية للمواطنين.

وأكد وزير المالية على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص ودعم المستثمرين، سواء كانوا صغارًا أو كبارًا، من خلال توفير أدوات مساندة تسهل عليهم ممارسة أعمالهم.

وأشار إلى أن توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل يعد أحد العوامل الرئيسية لتعزيز الاقتصاد، موضحًا أن الدولة تعمل على تحفيز المواطنين للانضمام إلى المنظومة الضريبية من خلال تقديم خدمات ومزايا إضافية.

واختتم كجوك بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتحقيق نمو اقتصادي شامل، يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

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