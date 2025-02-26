نقيب الأشراف: الرئيس السيسي وقف بالمرصاد لمخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير: إسلام فاروق

تقدم السيد الشريف نقيب الأشراف، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة شهر رمضان المبارك، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية.

وقال السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، خلال كلمته في ندوة "توعية الشباب بمفاهيم الأمن القومي"، الأربعاء، بمقر النقابة، إن شبابنا هو دفة سفينة الوطن الذي يتحكم في اتجاهاتها وهو القادر علي مواجهة العواصف وكافة التحديات، و يخبرنا التاريخ القديم والحديث أن شباب مصر هم من قهروا التتار وغيروا مجرى التاريخ وهم من واجهوا الموجات الاستعمارية علي مر العصو، وفي العاشر من رمضان عبروا قناة السويس وحطموا خط بارليف وحرروا سيناء الحبيبة وضحوا بأرواحهم ودمائهم علي هذه الأرض المباركة.

وتابع:"الآن يعيد التاريخ نفسه بعد أن ارتدت الحركات الاستعمارية ثوب الكذب على أنه ثوب الحقيقة في محاولة يائسة للاستيلاء علي ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، بعد أن دمروا وقتلوا ودعوا إلي تهجير أهلها لتصفية القضية الفلسطينية.

وشدد على أن مصر لم تتخلى عن أهلها في فلسطين، وأعلنت رفضها الصريح لكافة محاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، ووقف لها بالمرصاد ابن مصر البطل عبد الفتاح السيسي وأعلنها للعالم أجمع أنه لا لتصفية القضية الفلسطينية، ولا للتهجير، ونعم لإعادة إعمار غزة في وجود أهلها ووضع من أجل ذلك الخطوط الحمراء للجميع.

وأردف:"تحية لجيش مصر الأبي وتحية لأبناء الشرطة البواسل، تحية للقائد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونعلنها صراحة نحن أبناء الأشراف بكافة أنحاء مصر الاصطفاف خلف وطننا الحبيب وجيشنا ونؤيد كافة القرارات التي تتخذها القيادة السياسية بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها القومي".

واختتم:"في النهاية، أدعو الله تعالى أن يحفظ مصرنا الغالية في كنفه ورعايته وأن يفتح لها أبواب الخير وأن ينزل عليهم بركات من السماء".

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