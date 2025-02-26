حدث في 8 ساعات| تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وقرارات الحكومة باجتماعها الأسبوعي

كتب- أحمد الجندي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وقرارات جديدة للحكومة في اجتماعها الأسبوعي.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

دعم نقدي وزيادات بالأجور والمعاشات.. تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة حماية اجتماعية جديدة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن هذه الحزمة ستكون على شقين: الأول سيتم تطبيقه حتى نهاية العام المالي الجاري، بينما سيشمل الشق الثاني زيادة الأجور والمعاشات، وسيبدأ تنفيذه مع بداية العام المالي الجديد.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

14 قرارا جديدا للحكومة في اجتماعها الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الـ 33 الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ على عدة قرارات.

وجاءت أبرز القرارات كما يلي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن كُلٍ من "الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء"، و"اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وزير المالية: زيادة علاوة غلاء المعيشة لـألف جنيه بدءا من يوليو المقبل

قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن حزم الحماية الاجتماعية التي تم إقرارها تتضمن زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 15%، كما تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه بدءًا من يوليو المقبل، وزيادة علاوة غلاء المعيشة لتصل إلى 1000 جنيه.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مدبولي: العلاقات المصرية الكويتية تشهد تطورًا كبيرًا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العلاقات الثنائية بين مصر والكويت تشهد تطورًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وزير الكهرباء: محطة الضبعة نموذج يُحتذى للتعاون والشراكة

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الطاقة النووية تُعد أحد العوامل الرئيسية لدعم التحول نحو مستقبل مستدام، ليس فقط لكونها مصدرًا آمنًا وموثوقًا للطاقة النظيفة، ولكن أيضًا بفضل تطبيقاتها المتعددة في مجالات الصحة، والزراعة، والصناعة، والبحث العلمي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مدبولي يتفقد أتوبيسًا سياحيًا جديدًا من إنتاج "النصر للسيارات" بمكون محلي يتجاوز 50%

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، قبل بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي، نموذجًا لإحدى الحافلات السياحية الجديدة "أتوبيس سياحى" ضمن أسطول شركة مصر للسياحة، من إنتاج شركة النصر لصناعة السيارات، التابعتين لوزارة قطاع الأعمال العام.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الرئيس يجتمع مع مدبولي ووزير التعليم.. وبيان مهم بالتفاصيل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الرئيس أطلع خلال الإجتماع على الجهود المبذولة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية، حيث استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تطورات إنشاء المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين، وكذا توفير الخدمات التعليمية ذات الصلة للطلبة من ذوي الهمم، والسعي لتوفير وجبات غذائية صحية للطلبة، والتعاون مع وزارة الصحة والسكان للكشف الدوري على الطلبة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تطورات مترو الإسكندرية.. ينقل 60 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه وزمن التقاطر 2.5 دقيقة

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا بحضور ممثلي عدد من شركاء التنمية الأوروبيين، ومن بينهم بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، والاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



اقرأ أيضاً:

الرئيس يجتمع مع مدبولي ووزير التعليم.. وبيان مهم بالتفاصيل

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن سوء الخدمات والترهل الإداري بمطار القاهرة الدولي



