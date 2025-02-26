أحدث 13 صورة جوية لخط سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس"

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كتب- محمد نصار:

تتواصل أعمال تنفيذ خط السكة الحديد (الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس) ضمن المشروعات القومية التي تنفذها وزارة النقل.

أهمية مشروع خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس"

يمتد الخط بطول 63.5 كم ويشمل خطًا مفردًا من الروبيكي إلى الميناء الجاف بالعاشر من رمضان، ثم خطًا مزدوجًا حتى مدينة بلبيس.

ويتضمن 23 عملًا صناعيًا (كباري – أنفاق – برابخ).

وتنفذ المشروع شركات مصرية وطنية واستشاريون مصريون، ضمن خطة تطوير ممر السخنة – الإسكندرية اللوجيستي الذي يربط بين: (ميناء السخنة - الخط الأول للقطار الكهربائي السريع - الميناء الجاف بالعاشر من رمضان - ميناء الإسكندرية الكبير).

فوائد مشروع خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس"

- ربط الميناء الجاف بالعاشر من رمضان بشبكة السكك الحديدية، مما يسهل نقل البضائع من وإلى الموانئ البحرية مثل: السخنة والأدبية (البحر الأحمر)، وبورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة (البحر المتوسط).

- تعزيز حركة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية، خاصة العاشر من رمضان، التي تُعد من أكبر المناطق الصناعية في مصر والشرق الأوسط.

- خدمة الركاب والبضائع من خلال: (تسهيل تنقل العاملين بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، حيث يأتي 90% منهم من مدينة بلبيس - تقليل الازدحام المروري الناتج عن الشاحنات وأتوبيسات العاملين - خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في حماية البيئة - تقليل الحوادث وتكاليف صيانة الطرق، وتحقيق تكامل بين شبكات النقل المختلفة).

ويُعد هذا المشروع نقلة نوعية في منظومة النقل واللوجستيات، حيث يعزز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ويواكب خطط التنمية المستدامة التي ترسخها الدولة.

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