ايديكس 2025.. قائد القوات الجوية يلتقي نظيره بدولة الإمارات العربية المتحدة

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من الأطفال الأيتام للأكاديمية العسكرية

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز مجالات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية باللواء الركن طيار راشد محمـد الشامسي قائد القوات الجوية والدفاع الجوى الإماراتي على هامش فعاليات (معرض الدفاع الدولي آيديكس 2025)، والذي تم تنفيذ فعالياته على مدار عدة أيام بدولة الإمارات الشقيقة بحضور عدد من المختصين في قطاع الصناعات الدفاعية من مختلف دول العالم.

وقدم قائد القوات الجوية خلال اللقاء التهنئة لنظيره الإماراتي بمناسبة توليه المنصب، متمنياً له التوفيق والسداد وتحقيق المزيد من التقدم والنجاح للقوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي، كما تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك لتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين.

كما أجرى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد عدد من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود وممثلى كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال صناعة الطيران والفضاء وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك مع القوات الجوية فى كافة المجالات، وكذا الإعداد والتجهيز والترويج لمعرض مصر الجوي الدولي المقرر إقامة نسخته الثانية بمدينة العلمين خلال العام المقبل.