رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

كتب- محمد سامي:

هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، في برقيته بهذه المناسبة، بالإنابة عن أعضاء الحكومة وبالأصالة عن نفسه، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات القلبية للرئيس السيسي بقرب حلول هذا الشهر الكريم، الذي اختصه الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه القرآن الكريم، هاديا للبشرية كلها، وليضيء به طريق الحرية، الكرامة، المساواة، والحياة الكريمة.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تمنياته بأن يُعيد المولى عز وجل هذه المناسبة المباركة على الرئيس السيسي بموفور الصحة، ودوام التوفيق والسداد، لاستكمال مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادته، وأن يحقق شعب مصر العظيم ما يصبو إليه من تقدم وازدهار، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير واليُمن والسلام.