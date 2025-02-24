صور.. "العربية للتصنيع" تشارك بجناح متميز في معرض "سبورتس إكسبو 2025"

كتب- محمد سامي:

تشارك الهيئة العربية للتصنيع في النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر "سبورتس إكسبو 2025"، والمقرر إقامته بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير 2025، وذلك من خلال جناح متميز يعرض أحدث الأجهزة والمستلزمات الرياضية.

وتقدم الهيئة، خلال المعرض، تخفيضات كبيرة، بالإضافة إلى أنظمة تقسيط مرنة، مع توفير خدمات الضمان والصيانة والإصلاح لما بعد البيع، مما يعزز من دورها في دعم وتطوير قطاع الصناعات الرياضية.

ويضم الجناح أحدث التقنيات في مجال أجهزة اللياقة البدنية، وكشافات إنارة الملاعب والشوارع، بالإضافة إلى الدراجات الهوائية والكهربائية، وسيارات الإطفاء والإسعاف الكهربائية، وعربات الجولف والسكوتر الكهربائي، إلى جانب المضخات الحرارية لحمامات السباحة، وأجهزة العلاج الطبيعي والتأهيل البدني، بما في ذلك الأجهزة المصممة خصيصًا لذوي الهمم.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الزامبي بقصر الاتحادية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

القصة الكاملة لكسر تمثال أثري.. مصطفى بكري يقدم طلب إحاطة.. وزاهي حواس: خطأ بسيط