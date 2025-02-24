زيادة البدل 30%.. نقيب الصحفيين يكشف آخر تطورات توصيات المؤتمر العام السادس

كتب- عمرو صالح:

كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والمرشح على مقعد النقيب في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، الذي عُقد في ديسمبر الماضي.

تحركات حكومية لتنفيذ التوصيات

أوضح "البلشي"، في حوار خاص مع مصراوي، سيتم نشره لاحقًا، أن الحكومة وجهت خطابات لجميع الجهات المعنية والوزارات للعمل على تنفيذ توصيات المؤتمر بأسرع وقت.

وأشار إلى وجود حراك داخل المؤسسات والجهات المختصة لضمان تطبيق هذه التوصيات بما يخدم الصحفيين.

موقف زيادة البدل الصحفي

أكد "البلشي"، أن النقابة خاطبت وزارة المالية لبحث زيادة بدل التكنولوجيا والتدريب بنسبة 30%.

وأوضح أنه يجري حاليًا فحص الطلب من قبل الجهات المختصة بوزارة المالية، مع توقع الحصول على رد رسمي قريبًا.

نقابة الصحفيين تتمسك بتنفيذ مطالب أعضائها

شدد نقيب الصحفيين، على أن النقابة تتابع عن كثب تنفيذ التوصيات، التي اعتُبرت رؤية صادقة ومعبرة عن مطالب الصحفيين، وتعمل على تحقيق مكاسب مهنية واقتصادية للأعضاء.

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