صور.. رئيس الوزراء يتفقد جناح الأهلي ويتفقد معرض "سبورتس إكسبو 2025"

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من الوزراء والسفراء، ومحافظ القاهرة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمسئولين بقطاع الرياضة، عددا من أجنحة معرض ومؤتمر "سبورتس إكسبو 2025"

وتفقد رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، جناح النادي الأهلي، كما توقفوا أمام جناح شركة "كابتكس"، لإنتاج النجيل الصناعي؛ حيث أكد وزير الشباب والرياضة، لرئيس الوزراء، أن إنشاء مصنع الشركة للنجيل الصناعي يأتي في إطار تعظيم دور الرياضة المصرية تجاه الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن المصنع يشهد نقلة نوعية كبيرة في حجم استثماراته.

كما أوضح الوزير، أن إنشاء هذا المصنع يأتي أيضًا في ضوء الاستفادة من القدرات المصرية والمواد الخام؛ من أجل تصنيع مستلزمات الملاعب من نجيل صناعي، مما يوفر تكلفة استيراده من الخارج وتوفير العملة الصعبة.

وتم توضيح أن المصنع يعمل كذلك على إنتاج الكرات والأحذية الرياضية المتنوعة، وسيتم إطلاق خط إنتاج للملابس الرياضية، وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتطور الذي يشهده مصنع " كابتكس" عامًا بعد عام.

وزار رئيس الوزراء، جناح نادي (النادي)، حيث استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح عن أفرع النادي في كل من "شيراتون"، ومدينة السادس من أكتوبر، والعاصمة الإدارية الجديدة، وقدم وزير الشباب والرياضة شرحًا حول مكونات النادي وجهود تطويره على أحدث مستوى، من خلال استعراض الماكيت الخاص بفرع النادي بالعاصمة الإدارية، كما تفقد رئيس الوزراء نماذج الملاعب والنوادي الصحية التي ستتواجد في النادي لجذب محبي مختلف اللعبات الرياضية.

وفي الوقت نفسه، زار الدكتور مصطفى مدبولي، شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة في الجناح الخاص بها بالمعرض، حيث يقدم الجناح مجموعة من نماذج الأعمال والإنجازات التي قدمتها الشركة في مجال المنشآت الرياضية والشبابية وغيرها من الأعمال البارزة، وفي هذا الإطار، تم استعراض أعمال الشركة في تنفيذ إنشاء وتطوير عدد من الملاعب، بالاضافة إلى رفع كفاءة وصيانة مجموعة من الملاعب الأخرى.

وأثناء تواجده بجناج شركة المدن، استمع رئيس الوزراء، لشرح عن سعي الشركة لرفع قدرتها لاستيعاب أعمال أخرى عديدة من قطاعات مختلفة من خارج وزارة الشباب والرياضة؛ لتعزيز مكانة الشركة وسط أقرانها من الشركات المنافسة، وهو ما أشاد به رئيس الوزراء.

وعقب ذلك، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، لتفقد جناح الشركة "المتحدة للرياضة"، حيث أثنى على التطور الملحوظ الذي تشهده القنوات الرياضية الخاصة بالشركة، حيث يظهر مستوى نقل أحداث المباريات بشكل احترافي عالمي، داعيًا مسؤولي الشركة إلى مواصلة العمل على تطوير الأداء في هذا الإطار.

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، جناح الهيئة العربية للتصنيع، حيث أشار اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة إلى أن استراتيجية الهيئة تتركز حول تعزيز التعاون والتوسع في الشراكات مع جميع المؤسسات والشركات المحلية والعالمية في مختلف الصناعات.

ولفت إلى أن الهيئة تشارك بمعرض "سبورتس إكسبو 2025" بأحدث الأجهزة والمنتجات الرياضية، إيمانًا منها بتوطين تكنولوجيا تصنيع الأجهزة والمستلزمات؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للدول الأفريقية والعربية والصديقة، وأثنى رئيس الوزراء على مختلف الصناعات والمنتجات التي يعرضها جناح الهيئة.

وزار الدكتور مصطفى مدبولي، جناح شركة Soccerex، حيث تم التويه إلى أن Soccerex استضافت أكثر من 50 فعالية كبرى في 22 مدينة حول العالم، وجذبت جمهورًا واسعًا من أكثر من 100 دولة، وشهدت فعالياته مشاركة أكثر من 2500 من قادة المجال والمبتكرين.

وتمت الإشارة إلى أن هناك شراكة مع المعرض، بهدف إحداث نقلة نوعية في الدعم الرياضي، وتعزيز فرص التطوير في مجال إدارة الأندية، والتكنولوجيا الرياضية، والاستثمار في كرة القدم.

كما تفقد رئيس الوزراء، جناح شركة استادات للاستثمار الرياضي، وشركة "سكور جراس" لتصدير النجيل الصناعي، والتي تهدف إلى تصدير منتجاتها من النجيل الصناعي لعدد من دول العالم.

وخلال جولته، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، عددًا من الفعاليات البارزة التي تشهدها الدورة الحالية من "سبورتس إكسبو 2025"، حيث تفقد المكان المخصص لاحتضان فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المسئولية المجتمعية للشباب، الذي يعدُ أحد أبرز الفعاليات التي توفر منصة تفاعلية تجمع بين الشباب، وصُنّاع المحتوى المؤثرين، وكبرى الشركات، بهدف تبادل الخبرات والمبادرات المجتمعية التي تساهم في تحقيق تأثير إيجابي على المجتمع، وتشهد الدورة الرابعة من المؤتمر هذا العام إطلاق مبادرتين في إطار المسؤولية المجتمعية للشباب، وهما: مبادرة "اتكلم عربي" وتهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية لدى الشباب واعتزازهم بلغتهم الأم وكذا مبادرة "سوّق لمصر"، التي تركز على أهمية التسويق لمصر في مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والسياحية محليًا وعالميًا.

ومر رئيس الوزراء، على أجنحة خاصة باستعراض عدد من الألعاب الرياضية المتنوعة، وعقب ذلك توجه لتفقد جناح النسخة الحادية عشرة لمعرض مدرسة حياة للفنون، التي تعد أكبر معرض ومسابقة فنية يشارك بها أكثر من 1500 طالب مميز من 70 مدرسة دولية، بهدف توفير مساحة للطلاب لعرض أعمالهم الفنية مع الاستمتاع بالأجواء الرياضية، وشاهد العديد من الإبداعات الفنية للطلاب المشاركين، في مجالات الفن المتنوعة، وأشاد بتميزها، حيث أدار حوارًا وديًا مع الطلاب العارضين واستجاب لالتقاط صورة تذكارية مع بعضهم، مشيدًا بلوحاتهم المعروضة بالجناح، وفي هذه الأثناء تم التنويه إلى أن إحدى شركات صناعة السجاد الشهيرة قامت بتحويل بعض هذه اللوحات إلى سجاد.

وأثناء مرور رئيس الوزراء على جناح نادي "FC MASAR"، استمع لشرح من القائمين على الجناح حول مسيرة النادي، حيث تمت الإشارة إلى أن النادي تأسس عام 2019 باسم نادي "توت"، ثم تغيير اسمه إلى "إف سي مسار" وقد حقق عدة بطولات خلال عامي 2022 و2023، كما يمتلك القائمون على النادي أندية في عواصم أخرى من العالم، إضافة إلى أن الشركة ترصد استثمارات بنحو 30 مليون يورو خلال الفترة من 2021 وحتى 2027 للاستثمار في هذا المجال.

وشاهد رئيس الوزراء، بعض الأنشطة التي يقوم بها الاتحاد المصري لرياضات الشارع، كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، أيضًا الجناح الخاص بالألعاب الإلكترونية E-Gaming.

تجدر الإشارة إلى أن "سبورتس إكسبو 2025" من المتوقع أن يستقطب الآلاف من الزوار بينهم شخصيات رياضية عالمية بارزة، والمئات من الشركات الرياضية، وعشرات الأندية العالمية، مما يجعله واحدًا من أهم الأحداث الرياضية المنتظرة، ويمثل خطوة نحو تحقيق رؤية مصر في أن تصبح مركزًا عالميًا لصناعة الرياضة والاستثمار الرياضي.

ويرتكز "Sports Expo" على عدة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز دور الرياضة كأداة اقتصادية وتنموية، في مقدمتها محور "الرياضة والتكنولوجيا" والذي يركز على استعراض أحدث الحلول الرقمية في تحليل الأداء الرياضي والتدريب وتعزيز تجربة المُشجعين، وكذا محور "الاستثمار الرياضي" الذي يناقش فرص التمويل والرعاية الرياضية، وكيفية تحول الأندية إلى كيانات اقتصادية مستدامة من خلال الشراكات والرعايات الذكية، بالإضافة إلى محور "تعزيز المشاركة الجماهيرية" ويسلط الضوء على أحدث استراتيجيات التسويق الرياضي، ودور التحليلات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي في زيادة التفاعل مع الجماهير.

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