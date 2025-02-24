"بوهرنجر إنجلهايم" تطلق لقاحاً جديداً للدواجن يحمي من 3 أمراض بجرعة واحدة

· جرعة من لقاح ’فاكسيتيك‘ VAXXITEK® تحمي من داء ماريك والتهاب الجراب المعدي الذي يُعرف أيضاً بداء الغومبورو وسلالة H5 من إنفلونزا الطيور

· إنفلونزا الطيور من الأمراض الحيوانية المنشأ وشديدة العدوى وتؤثر حالياً بشكل كبير على قطاع الدواجن والمزارعين والتجارة حول العالم

· لقاح مبتكر يحمي الفراخ مبكراً من الإصابة بفضل تقديمه في حاضنات التفقيس أو معامل التفريخ

أعلنت "بوهرنجر إنجلهايم" الشركة الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، توفير لقاح جديد في مصر يحمي من 3 أمراض مزمنة تصيب الدواجن بجرعة واحدة وهي: داء ماريك، والتهاب الجراب المعدي الذي يُعرف أيضاً بداء الغومبورو، وسلالة H5 من إنفلونزا الطيور، بدءاً من فبراير الجاري. وتوسع هذه الخطوة مجموعة اللقاحات البيطرية "فاكسيتيك" VAXXITEK® التي تقدمها الشركة.

ويعتبر كل من داء ماريك وداء الغومبورو، من الأمراض الفيروسية الخطيرة التي تصيب الدجاج وتتسبب بخسائر كبيرة في إنتاج المزارعين ومربي الدواجن. ويقوم كلا المرضين بإضعاف الجهاز المناعي، بما يجعل الطيور أكثر عرضة للأمراض الأخرى. ويكون التطعيم ضد داء ماريك وداء الغومبورو في العادة من الممارسات الأساسية في تربية الدواجن حول العالم. في حين تعد إنفلونزا الطيور من الأمراض شديدة العدوى التي تؤثر على الطيور الداجنة والبرية، ويعتبر H5 من أكثر سلالات هذا المرض انتشاراً.

وفي هذا السياق، قال توفيق راوي، رئيس الامتياز التجاري للدواجن في شركة "بوهرنجر إنجلهايم": "يمثل إطلاق لقاح ’فاكسيتيك‘ VAXXITEK® لداء ماريك وداء الغومبورو وسلالة H5 من إنفلونزا الطيور خطوة طموحة أخرى للوقاية من هذه الأمراض نظراً لسهولة استخدامه بجرعة واحدة. ونحن في ’بوهرنجر إنجلهايم‘ ندرك حاجة عملائنا للحفاظ على سلامة وازدهار منتجاتهم وأعمالهم من المخاطر الصحية. لذلك نساعدهم عبر لقاحنا الجديد المبتكر الذي يجمع بين الحماية الواسعة من أكثر سلالات إنفلونزا الطيور انتشاراً وهي H5 إلى جانب اثنين من أمراض الدواجن الرئيسية الأخرى ".

وحول إطلاق اللقاح الجديد، قال الدكتور ديفيد سواين، مدير المختبرات السابق في وزارة الزراعة الأمريكية والأستاذ المساعد في جامعة جورجيا في الولايات المتحدة: "يواصل تطور سلالة H5 من إنفلونزا الطيور وضع تحديات كبيرة على مستوى صحة الدواجن حول العالم. وتلعب التطورات في استراتيجيات إدارة المرض، بما يشمل التطعيم، دوراً حيوياً في حماية قطعان الدواجن من آثاره".

ويتم إعطاء لقاح ’فاكسيتيك‘ VAXXITEK® مباشرة في معامل التفريخ، ليقدم حماية مبكرة للفراخ من هذه الأمراض، في حين يعتمد اللقاح على تقنية مبتكرة تمكّن المزارعين من تمييز الأجسام المضادة الناتجة عن اللقاح وتلك التي ظهرت بسبب العدوى، وبالتالي القيام بحجر الطيور المصابة تجنباً لتفشي الوباء بين الدجاج.

وأضاف وليد المشاق، مدير قسم صحة الحيوان لمنطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في شركة "بوهرنجر إنجلهايم": "في ضوء تأثر المنطقة بشكل كبير بإنفلونزا الطيور، يأتي إطلاق لقاح ’فاكسيتيك‘ VAXXITEK® لداء ماريك وداء الغومبورو وسلالة H5 من إنفلونزا الطيور ليمثل تطوراً هاماً يعود بالنفع على مربّي الدواجن في منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. ويأتي إطلاق اللقاح في مصر للمرة الأولى على مستوى العالم ليمثل دلالة على التزام ’بوهرنجر إنجلهايم‘ بدعم ممارسات تربية الدواجن المستدامة في المنطقة".

وأشار الدكتور مجدي حسن رئيس نقابة الأطباء البيطريين في مصر: "يتوّج إطلاق لقاح ’فاكسيتيك‘ VAXXITEK® لداء ماريك وداء الغومبورو وسلالة H5 من إنفلونزا الطيور في مصر إنجازاً هاماً، إذ يقدم لمربي الدواجن حلاً فعالاً لتحسين مناعة قطعان الدواجن وحمايتها من هذه الأمراض. ويمثل توفير هذا اللقاح في الدولة خطوة مهمة لتعزيز إنتاج الدواجن وضمان فرص النمو المستدامة في القطاع".

وقال محمود المهدي، رئيس قسم صحة الحيوان في شمال شرق غرب أفريقيا في شركة "بوهرنجر إنجلهايم": "باعتبارنا رواداً في مجال صحة الحيوان، تقع على عاتقنا مسؤولية دعم عملائنا ليتمكنوا من تربية ورعاية دواجنهم بأسلوب صحّي ومستدام، وتحقيق الجدوى المالية المرجوّة من ذلك. ويأتي إطلاق لقاح ’فاكسيتيك‘ VAXXITEK® لداء ماريك وداء الغومبورو وسلالة H5 من إنفلونزا الطيور في مصر ليمثل خطوة هامة، إذ يوفر حلاً علمياً متطوراً، لاسيما وأن تربية الدواجن تعتبر من الركائز الهامة للأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في البلاد".

وأردف المهدي: "إن توفير هذا اللقاح يجسد منهجية ثورية في السيطرة على المرض، حيث يساعد في تعزيز استقرار سوق الدواجن ويوفر فرص التجارة العالمية. ولاشك أن ’بوهرنجر إنجلهايم‘ ملتزمة بتقديم الابتكارات السباقة التي تعزز قطاع الدواجن في مصر وتساهم في الإنتاج الغذائي المستدام".

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