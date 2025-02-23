التنمية المحلية تكشف موعد انتهاء الأحوزة العمرانية للقرى

التنمية المحلية تكشف موعد انتهاء الأحوزة العمرانية للقرى
كتب- حسن مرسي:
كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تفاصيل هامة تتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء والأحوزة العمرانية للقرى.
خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أعلنت عوض عن أن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء التي تم قبولها قد بلغ 700 ألف طلب، بينما لا يزال هناك 2.4 مليون ملف قيد الفحص.
وأكدت أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مقدمي ملفات التصالح عبر مختلف الوسائل، بما في ذلك الرسائل والخطابات المسجلة، وحثهم على استكمال المستندات المطلوبة، وعلى رأسها سند الملكية وشهادة السلامة الإنشائية وصورة الرقم القومي ومقدم التصالح البالغ 25%.
وأشارت إلى أن كل منطقة لديها خريطة تفاعلية تحدد سعر المتر للتصالح، موضحة أن هذه الفرصة الاستثنائية للتصالح ستستمر لمدة ثلاث سنوات، وقد انقضت منها سنة بالفعل.
وحذرت من أن عدم استغلال هذه الفرصة سيؤدي إلى ضياعها، والعودة إلى تطبيق العقوبات على المخالفين مثل الغرامو والحبس والإزالة.
وفيما يتعلق بالأحوزة العمرانية للقرى، أعلنت عوض عن قرب انتهاء هذا الملف، مؤكدة أنه بحلول نهاية شهر مارس المقبل سيتم الانتهاء بشكل كامل من الأحوزة العمرانية الخاصة بالقرى.
وأوضحت أن هذا الأمر سيساهم في وضع تخطيط واضح لحدود المباني في كل قرية ومدينة، والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء العشوائي.
وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100% من إجمالي عدد المدن.
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