التنمية المحلية تكشف موعد انتهاء الأحوزة العمرانية للقرى

كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تفاصيل هامة تتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء والأحوزة العمرانية للقرى.

خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أعلنت عوض عن أن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء التي تم قبولها قد بلغ 700 ألف طلب، بينما لا يزال هناك 2.4 مليون ملف قيد الفحص.

وأكدت أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مقدمي ملفات التصالح عبر مختلف الوسائل، بما في ذلك الرسائل والخطابات المسجلة، وحثهم على استكمال المستندات المطلوبة، وعلى رأسها سند الملكية وشهادة السلامة الإنشائية وصورة الرقم القومي ومقدم التصالح البالغ 25%.

وأشارت إلى أن كل منطقة لديها خريطة تفاعلية تحدد سعر المتر للتصالح، موضحة أن هذه الفرصة الاستثنائية للتصالح ستستمر لمدة ثلاث سنوات، وقد انقضت منها سنة بالفعل.

وحذرت من أن عدم استغلال هذه الفرصة سيؤدي إلى ضياعها، والعودة إلى تطبيق العقوبات على المخالفين مثل الغرامو والحبس والإزالة.

وفيما يتعلق بالأحوزة العمرانية للقرى، أعلنت عوض عن قرب انتهاء هذا الملف، مؤكدة أنه بحلول نهاية شهر مارس المقبل سيتم الانتهاء بشكل كامل من الأحوزة العمرانية الخاصة بالقرى.

وأوضحت أن هذا الأمر سيساهم في وضع تخطيط واضح لحدود المباني في كل قرية ومدينة، والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء العشوائي.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100% من إجمالي عدد المدن.