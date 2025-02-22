ضياء رشوان يعلق على تواجد نجل إبراهيم العرجاني ضمن تأسيسية الجبهة الوطنية

كتب- حسن مرسي:

علق ضياء رشوان نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، على تواجد عصام العرجاني نجل رجل الأعمال إبراهيم العرجاني ضمن اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر" مساء الجمعة، أكد رشوان أن رجل الأعمال المهندس عصام العرجاني يعد أحد أعضاء اللجنة التأسيسية التي تضم 58 عضوًا، ويمثل مع عضو آخر محافظة سيناء بناءً على اختيار الأهالي، وجود بالحزب لا يتعارض مع القانون.

وأضاف نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن إبراهيم العرجاني ليس عضوًا في الحزب وهو أمر من اختياره ولو أراد الانضمام من عدمه فهو حقه،

وشدد ضياء رشوان على أن أغلب أحزاب المعارضة أصحابها رجال أعمال، معقبًا: "أن يكون مؤسس الحزب رجل أعمال أفضل من أن يكون إيلون ماسك اللي مبيعرفش حاجة عن السياسة".

وأكد رشوان أن الحزب لا يسعى لتحقيق أغلبية في الانتخابات المقبلة، بل يطمح إلى تقديم نموذج سياسي متنوع يعتمد على خطة عمل سيتم الكشف عنها قريبًا، تهدف إلى تلبية مصالح غالبية المصريين.