عمرو أديب عن تصريح ترامب بشأن غزة: تحول أولي يستدعي الحذر

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة حول خطته لغزة،

خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر" مساء الجمعة أشار أديب إلى أن ترامب، الذي وصف خطته بأنها مجرد "توصية غير إلزامية"، قد أظهر تغييرًا أوليًا في موقفه، لكنه دعا إلى التعامل مع هذا التصريح بحذر بالغ، نظرًا لاحتمال تراجع الرئيس الأمريكي عنه لاحقًا، وفقًا لما عُرف عن تقلبات مواقفه، معقبًا: "اليوم يتراجع ترامب ولكن ممكن يصحي الصبح يغير كلامه".

وأشاد أديب بالخطوات العربية الأخيرة، لا سيما اللقاء غير الرسمي الذي جمع زعماء عربًا في الرياض، واصفًا إياه بأنه تحرك ذكي مهّد الطريق لعدم إصدار بيان رسمي، مما أعطى أهمية إضافية لقمة القاهرة المقررة في 4 مارس، حيث ستُطرح الخطة العربية الموحدة.

وكشف أن هذه الخطة تركز على إعادة إعمار غزة بطريقة تحمي سكانها من التهجير، مؤكدًا وجود توافق عربي قوي يشكل ردًا حاسمًا على أي مقترحات خارجية، بما في ذلك خطة ترامب.

وأضاف أديب أن ترامب، رغم وصفه لخطته بـ"الجيدة" في مقابلة مع شبكة "فوكس"، لن يتمكن بالضرورة من فرض رؤيته، مشيرًا إلى أن الدول العربية أثبتت تماسكًا لافتًا في مواجهة الأزمة.

وأثنى على مواقف القادة العرب الذين عكسوا تطلعات شعوبهم، مؤكدًا أن هذا التناغم يعزز الثقة في الرد العربي المشترك، مضيفًا: "القادة العرب كانوا عند حسن ظن شعوبهم وعبروا عن الموقف العربي بكل وضوح، لدينا خطة لإعمار غزة ولا أحد يستطيع أن يملي علينا شيئًا".