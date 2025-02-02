صور.. بدء رصف وتطوير وصلة طريق مصر أسيوط الزراعي بطول 4 كم

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بدء أعمال الرصف والتطوير لوصلة طريق مصر أسيوط الزراعي في المسافة المحصورة بين قرية المرازيق وقرية أبو رجوان بطول 4 كم وذلك في استجابة فورية للمطالب التي عرضها المواطنين على المحافظ خلال جولته بمراكز البدرشين وأبو النمرس.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الأعمال تأتي انطلاقًا من التعاون المثمر مع الهيئة العامة للطرق والكباري لتحسين ورفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية.

واطمأن المحافظ من رئيس مركز البدرشين على انتهاء أعمال نقل المرافق والمتعارضات وأعمال إعادة الشيء لأصله قبل تسليم الموقع للشركة المنفذة لبدء الأعمال موجها بالتواجد الميداني والإشراف على استقبال الأجهزة والمعدات التابعة للهيئة والمتابعة الدورية للأعمال والتنسيق الدائم مع الشركات المنفذة والمرور لمنع أية معوقات وإزالتها لتسهيل الأعمال وإنجازها.

كان قد بحث المحافظ، مع اللواء مهندس طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، سبل سرعة تنفيذ الأعمال بالقطاع المذكور لما لطريق مصر أسيوط من أهمية، حيث أكد المحافظ ورئيس الهيئة، ضرورة التنسيق لسرعة الإنتهاء من الأعمال وعودة حركة المرور لطبيعتها وتحقيق السيولة اللازمة لحركة المركبات.

وقد أشاد محافظ الجيزة، بجهود الهيئة العامة للطرق والكبارى وسرعة الاستجابة والتنسيق الدوري مع المحافظة بشأن تنفيذ أعمال التطوير للطريق والحرص على التعاون مع المحافظة وأجهزتها المختلفة لتنفيذ المشروعات بما يسهل حركة تنقل المواطنين.

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