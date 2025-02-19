السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن إصدار تأشيرة الزيارة العائلية

وكالات

كشفت المديرية العامة للجوازات ووزارة الخارجية السعودية، عن انتهاء صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة.

وأعلنت السلطات السعودية إيقاف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية مع إمكانية منح تأشيرة زيارة مفردة لمدة 30 يوما من دون إمكانية التمديد، جاء ذلك وفقا للسلطات السعودية من أجل تنظيم حركة الزوار وضمان الامتثال للإجراءات القانونية المتبعة.

وذكرت تقارير سعودية، أن القرار لا ينطبق على الأشخاص الذين حصلوا على تأشيرة الزيارة العائلية قبل قرار الإيقاف ولا زالت تأشيراتهم سارية.

ووفقا للسلطات السعودية فإنه أيضًا يمكن الاستفادة من التأشيرة السارية حتى آخر يوم فيها وفقا للشروط المعلنة الصادرة بها التأشيرة.