الطماطم بـ2 جنيه.. باحث تغذية يكشف طريقة التخزين والاستفادة منها

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور محمد سامح، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية، عن طرق تخزين الطماطم والاستفادة منها؛ خصوصًا مع انخفاض أسعارها بمختلف أسواق محافظات الجمهورية.

وقال سامح، خلال حديثه إلى لـ"مصراوي"، إن هناك طريقتَين لتخزين الطماطم والاستفادة منها في أوقات تبادل العروات الزراعية، والتي تشهد فيها المنتجات الزراعية ارتفاعًا في الأسعار، موضحًا أنه أفضل طرق حفظ الطماطم هو غسلها بالمياه جيدًا وتنشيفها ووضعها في فريزر الثلاجة أو الديب فريزر.

وتابع الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية: كما أنه يمكن تحويلها إلى صلصة؛ من خلال ضربها في الخلاط، وإضافة حبات ملح باعتباره مادة حافظة ووضعها في الفريزر، موضحًا أنه باتباع كلتا الطريقتَين يمكن أن تكون صالحة لمدة 6 أشهر.

وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن أسعار الطماطم ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا بداية من شهر أبريل 2025، أي في فترة تبادل العروات.

وأوضح أبو صدام، خلال حديثه إلى "مصراوي"، أن سبب انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق يرجع إلى المساحة الكبيرة التي تم زراعتها خلال العروة الماضية، والتي وصلت إلى 250 ألف فدان، الأمر الذي أدى إلى زيادة المعروض منها بكل أسواق الجمهورية.

أسعار الخضراوات اليوم بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر التحديثات من جانب بوابة سوق العبور، كالتالي:

- يتراوح سعر الطماطم اليوم في سوق العبور ما بين 2 و4 جنيهات للكيلو.

- يتراوح سعر البطاطس اليوم في سوق العبور ما بين 4 و9 جنيهات للكيلو.

- سجل سعر البصل الأبيض اليوم في سوق العبور ما بين 5 و13 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر الكوسة اليوم في سوق العبور ما بين 5 و9 جنيهات للكيلو.

- بلغ سعر الباذنجان البلدي اليوم في سوق العبور ما بين 10 و14 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر الفلفل الرومي بلدي اليوم في سوق العبور ما بين 11 و15 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر الجزر اليوم في سوق العبور ما بين 3 و4.5 جنيه للكيلو.

- يتراوح سعر الفاصوليا اليوم في سوق العبور ما بين 14 و20 جنيهًا للكيلو.