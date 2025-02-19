إعلان

الطماطم بـ2 جنيه.. باحث تغذية يكشف طريقة التخزين والاستفادة منها

01:27 م الأربعاء 19 فبراير 2025

الطماطم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور محمد سامح، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية، عن طرق تخزين الطماطم والاستفادة منها؛ خصوصًا مع انخفاض أسعارها بمختلف أسواق محافظات الجمهورية.

وقال سامح، خلال حديثه إلى لـ"مصراوي"، إن هناك طريقتَين لتخزين الطماطم والاستفادة منها في أوقات تبادل العروات الزراعية، والتي تشهد فيها المنتجات الزراعية ارتفاعًا في الأسعار، موضحًا أنه أفضل طرق حفظ الطماطم هو غسلها بالمياه جيدًا وتنشيفها ووضعها في فريزر الثلاجة أو الديب فريزر.

وتابع الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية: كما أنه يمكن تحويلها إلى صلصة؛ من خلال ضربها في الخلاط، وإضافة حبات ملح باعتباره مادة حافظة ووضعها في الفريزر، موضحًا أنه باتباع كلتا الطريقتَين يمكن أن تكون صالحة لمدة 6 أشهر.

وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن أسعار الطماطم ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا بداية من شهر أبريل 2025، أي في فترة تبادل العروات.

وأوضح أبو صدام، خلال حديثه إلى "مصراوي"، أن سبب انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق يرجع إلى المساحة الكبيرة التي تم زراعتها خلال العروة الماضية، والتي وصلت إلى 250 ألف فدان، الأمر الذي أدى إلى زيادة المعروض منها بكل أسواق الجمهورية.

أسعار الخضراوات اليوم بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر التحديثات من جانب بوابة سوق العبور، كالتالي:

- يتراوح سعر الطماطم اليوم في سوق العبور ما بين 2 و4 جنيهات للكيلو.

- يتراوح سعر البطاطس اليوم في سوق العبور ما بين 4 و9 جنيهات للكيلو.

- سجل سعر البصل الأبيض اليوم في سوق العبور ما بين 5 و13 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر الكوسة اليوم في سوق العبور ما بين 5 و9 جنيهات للكيلو.

- بلغ سعر الباذنجان البلدي اليوم في سوق العبور ما بين 10 و14 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر الفلفل الرومي بلدي اليوم في سوق العبور ما بين 11 و15 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر الجزر اليوم في سوق العبور ما بين 3 و4.5 جنيه للكيلو.

- يتراوح سعر الفاصوليا اليوم في سوق العبور ما بين 14 و20 جنيهًا للكيلو.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطماطم تخزين الطماطم الدكتور محمد سامح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًا.. قناة مجانية تعلن نقل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025
الرئيس السيسي ورئيس وزراء أسبانيا يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لتسجل مستوى قياسي جديد
تحذير من الأرصاد للمواطنين: موجة برد قوية خلال ساعات