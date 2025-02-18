9 صور من تشغيل المرحلة الأولى لكوبري شمال طرة "امتداد محور حسب الله الكفراوي"

وزير الكهرباء: نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة تصل إلى 42% عام 2030

كتب- محمد نصار:

أعلن حي طرة بالمنطقة الجنوبية بالقاهرة، أنه تم اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025 تشغيل المرحلة الأولى من كوبري شمال طرة والذي يعد أحد المشاريع القومية التي تهدف لتحسين البنية التحتية والنقل وتوفير العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية.

ومحور "شمال طرة" هو امتداد لمحور حسب الله الكفراوي الذي يربط 5 طرق هي الأسمرات والقطامية والطريق الدائري والأوتوستراد والمعادي.

ويربط المحور الجديد، محور حسب الله الكفراوي ليعلو طريق الأتوستراد بكوبري ثم محور أرضي بشارع شمال طرة، ثم كوبري شمال طرة وكورنيش النيل، وجار العمل للمرحلة القادمة لعبور النيل عبر كوبري جديد، حتى يصل للربط مع طريق مصر أسيوط الزراعي بالجيزة بطول 6 كيلو مترات، كمرحلة أولى ويتم تنفيذ المشروع تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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