رمضان 2025.. التموين تعلن مواعيد جديدة لعمل المخابز (مستند)

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان 2025، والتي تختلف من منطقة لأخرى وفقًا لاحتياجات كل محافظة.

أوضحت الوزارة أن بعض المخابز سيتم استثناؤها من هذه المواعيد، وسيتم تحديدها من قبل المديريات التموينية لضمان توافر الخبز في أوقات الذروة.

ووفقًا لبيان الوزارة، فإن المخابز المستثناة من المواعيد المحددة سيسمح لها بالعمل حتى الساعة 9 مساءً، بناءً على خطة كل مديرية تموينية، لضمان توافر الخبز البلدي بشكل كافٍ خلال فترات الطلب المرتفع.

المخابز المستثناة من المواعيد في رمضان

تشمل المخابز التي سيسمح لها بالعمل لساعات إضافية الفئات التالية:

* المخابز الواقعة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

* المخابز القريبة من الأسواق والمناطق التجارية التي تشهد إقبالًا كبيرًا.

* المخابز في المناطق الريفية والنائية لضمان توفير الخبز للسكان.

* المخابز التي تعمل بأنظمة خاصة وفقًا لتقدير مديريات التموين في المحافظات المختلفة.

مواعيد عمل المخابز في رمضان 2025

* تبدأ معظم المخابز عملها من الساعة 7 صباحًا.

* تعمل بعض المخابز الأخرى من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساءً.

* يُسمح للمخابز المستثناة بالعمل حتى الساعة 9 مساءً.

وأكد الدكتور شريف فاروق، ضرورة تشديد الرقابة التموينية خلال شهر رمضان لضمان توافر السلع الأساسية والخبز البلدي بجودة عالية، مشددًا على أهمية توفير الخبز في أوقات الذروة لتلبية احتياجات المواطنين.

اقرأ أيضًا:

تعديل مواعيد مترو الأنفاق في رمضان.. مصدر يكشف التفاصيل وآخر الرحلات

قبل 10 أيام على رمضان.. توجيه عاجل لوزير التموين لكل مديريات الجمهورية



