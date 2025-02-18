لموظفي القطاع الخاص.. ساعات العمل فى شهر رمضان

كتب- محمد أبو بكر:

يتساءل العديد من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، عن مواعيد وساعات العمل في رمضان 2025، خاصة مع مع اقتراب الشهر المبارك.

يرصد "مصرواي"، خلال السطور التالية، مواعيد العمل خلال رمضان للقطاع الخاص 2025، كما يلي:

عدد ساعات العمل وفقًا لقانون العمل

حدد قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2002 تنظيم أوضاع العاملين في منشآت القطاع الخاص، حيث ينص على أن ساعات العمل اليومية لا تتجاوز 8 ساعات، بإجمالي 48 ساعة أسبوعيًا، يتم توزيعها وفقًا للوائح الداخلية لكل مؤسسة.

لم ينص القانون على تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان في القطاع الخاص، حيث تُترك صلاحية تحديد ذلك لأصحاب العمل، بشرط تحقيق التوازن بين مصلحة المؤسسة والعامل، مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج.



تشير المادة 80 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إلى أنه لا يجوز تشغيل العامل فعليًا لأكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، ولا تشمل هذه الساعات فترات الراحة وتناول الطعام.

كما يمنح القانون وزير القوى العاملة صلاحية تحديد فئات معينة من العمال أو قطاعات صناعية محددة يجوز فيها تقليل الحد الأقصى لساعات العمل.

اقرأ أيضًا:

20 صورة لشقق الإسكان المتوسط سكن لكل المصريين

انخفاض الحرارة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

قانون البناء الموحد.. تعرف على استثناءات حظر إقامة مبان خارج الأحوزة العمرانية

الرئيس السيسي يتوجه إلى إسبانيا.. ويلتقي الملك ورئيس الوزراء وكبرى الشركات