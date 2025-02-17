عبدالمنعم سعيد: من مصلحة المنطقة أن تنزوي حماس عن المشهد في الوقت الراهن

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، المحلل السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن العالم لا يزال في المرحلة الأولى من اتفاق غزة، ولا يمكن القفز إلى المراحل التالية، لكنه شدد على ضرورة الاستعداد لها.

خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أوضح السعيد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يذكر قضية التهجير خلال الـ48 ساعة الماضية، وذلك بسبب انشغاله بالأزمات الداخلية والحرب في أوكرانيا.

وعلق على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص حماس والسلطة الفلسطينية، واصفًا إياها بأنها مناورات سياسية.

وأضاف السعيد أن من مصلحة المنطقة في الوقت الراهن أن تنزوي حماس عن المشهد، مؤكدًا أن قطاع غزة لا ينبغي أن يشهد حروبًا سادسة أو سابعة.

وأشار إلى أن التركيز يجب أن يكون على الحل النهائي، الذي يتضمن وفقًا للورقة المصرية وقف إطلاق النار لمدة عشر سنوات، مع تفادي المزيد من الحروب بعد خمس جولات سابقة.

وتعقيبًا على ذلك، تساءلت لميس الحديدي عن إمكانية تحقيق عملية سلام جادة في ظل التصريحات المتشددة لنتنياهو وطرح ترامب المتعلق بالتهجير، رد سعيد بأن مصطلح "اللاسلام" يعكس بعض النسبية، مؤكدًا أن الحديث عن التهجير انتهى بعد المواقف الواضحة من مصر والسعودية والأردن، التي رفضت هذه الفكرة تمامًا.

وأوضح سعيد أن مصر لديها خطة عربية متكاملة "ذات قدمين"، حيث تركز القدم الأولى على عملية إعادة الإعمار، مع وجود خطط جاهزة بالفعل واستعدادات ملموسة عند معبر رفح.

وأشار إلى أن مصر لديها مشروع سلام يعتمد على حل الدولتين، معتبرًا أن تصريحات ترامب ونتنياهو مجرد مناورات سياسية لن يتم تنفيذها.

وأضاف سعيد أن ترامب يواجه معركة داخلية كبيرة مع السلطة القضائية، وأن ملف أوكرانيا يعد أولوية رئيسية بالنسبة له، مشيرًا إلى أن ترامب يسعى لاستثمارات سعودية وإماراتية كبيرة في الولايات المتحدة، وهو ما لا يمكن أن تقدمه إسرائيل لواشنطن.