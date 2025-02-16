وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول مع "البنك التجاري" لتطوير مبرة مصر القديمة

كتب- أحمد جمعة:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة العلاجية، ومؤسسة البنك التجاري الدولي CIB، بهدف تطوير مستشفى مبرة مصر القديمة التابع للمؤسسة العلاجية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية.

وخلال الاجتماع الذي عقد على هامش توقيع البروتوكول، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية الوزارة لتطوير القطاع الصحي، وتوفير خدمات طبية عالية الجودة إلى الأطفال وجميع المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير القطاع الصحي، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحديث البنية التحتية والتجهيزات الطبية، بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية، كما يسعى التعاون إلى تحسين كفاءة الإدارة التشغيلية لمستشفى مبرة مصر القديمة، وتطوير الكوادر الطبية، بما يضمن تقديم رعاية صحية متميزة.

وأضاف «عبدالغفار» أن البروتوكول يهدف إلى المساهمة في الارتقاء بالخدمات الصحية خاصة في مجال صحة الأطفال، من خلال تنفيذ مشروع يهدف إلى علاج الأطفال المصابين بالأمراض الخلقية في القلب باستخدام تقنيات القسطرة القلبية الحديثة، بالإضافة إلى توفير 150 مستلزم لعلاج الأمراض الخلقية لقلب الأطفال بالقسطرة، وتعزيز الفحص المبكر باستخدام الموجات فوق الصوتية لاكتشاف الأمراض القلبية في مراحلها الأولى لنحو 2000 طفل سنويا، مؤكداً أن البروتوكول يستهدف إجراء فحوصات وعمليات 2150 طفلا خلال مدة البروتوكول.

وقال «عبدالغفار» إن يهدف البروتوكول يهدف أيضا إلى تطوير الخدمات الصحية المقدمة للأطفال بمستشفى مبرة مصر القديمة، ليصبح مركزًا متخصصًا للعلاج والتشخيص المبكر لأمراض القلب لدى الأطفال، ورفع مستوى الوعي بين الأسر بأهمية الفحص المبكر للأطفال للكشف عن الأمراض القلبية.

ومن جانبه، تقدم الدكتور عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري، بالشكر إلى الدكتور خالد عبدالغفار، لدعمه المستمر والدائم، قائلا: «نحن فخورون بشراكتنا مع وزارة الصحة والمؤسسة العلاجية في هذا المشروع الهام، وملتزمون بتوفير الدعم اللازم لتطوير مستشفى مبرة مصر القديمة، وتحويله إلى مركز طبي متميز يخدم المجتمع».

وقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور محمد إبراهيم شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية، والمهندس شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، بحضور الدكتورة عبلة الالفي نائب الوزير للسكان وتنمية الاسرة، والسيد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري، والوفد المرافق له.