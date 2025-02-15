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استمرار ارتفاع الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

09:14 م السبت 15 فبراير 2025
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.

أكدت الأرصاد استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وتوقعت أن يسود غدًا، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر وعلى أغلب الأنحاء.

كما تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خلال فترات الصباح الأولى وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وعلى فترات متقطعة.


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