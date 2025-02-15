وفود مصرية وأوروبية وعربية يزورون مستشفى العريش العام

مدبولي يؤكد على موقف مصر الثابت بشأن دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

(أ ش أ):

قام وفد يضم نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار والدكتوره مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ووفد من البرلمان الأوروبي برئاسة النائبة إيراتكس غارسيا بيريز، ووفد من الجامعة العربية برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد اليوم السبت بزيارة مستشفى العريش العام.

وتفقدت الوفود الثلاثة غرفا وأقسام مرضى الحالات المزمنة والأطفال من الأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بمستشفى العريش، كما استمعوا من ذويهم عن معاناتهم جراء الاصابات التى ألمت بأجسادهم بفعل العدوان الاسرائيلى على قطاع غزة.

واستفسر وزير الصحة من أهالى الأطفال والرضع عن حالاتهم الصحية وتاريخ الإصابة، كما حرص الوزير ورئيسة الوفد الأوروبي على الاستماع للحالات بدقه ومتابعه تحسنها.

وأطلع الدكتور خالد عبدالغفار، الوفد البرلماني الأوروبي على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة في إطار الجهود المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.