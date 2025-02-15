نشرة التوك شو| جدل هدايا عيد الحب وتصريحات زاهي حواس بأهلاوية حتشبسوت

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أحمس زملكاوي وعندي الدليل.. عمرو أديب يرد على زاهي حواس بأهلاوية حتشبسوت

علق الإعلامي عمرو أديب على تصريح عالم الآثار زاهي حواس الذي زعم أن الملكة حتشبسوت كانت من أكبر مشجعات النادي الأهلي منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة.

قال أديب بنبرة سخرية خلال برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر" مساء الجمعة: "زاهي حواس قال إن حتشبسوت كانت أهلاوية، وأنا أقول له إن أحمس كان زملكاويًا وعندي الدليل".

عمرو أديب: مصر تواجه سياسات ترامب بصلابة

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مصر أدخلت نحو 80% من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر"، أشار أديب إلى أن المصريين يقتطعون من قوتهم لإغاثة الفلسطينيين في القطاع، تأكيدًا على التزام مصر بدورها التاريخي في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

عمرو أديب: مصر جاهزة لتقديم حلولًا لإعادة إعمار غزة دون تهجير

استنكر الإعلامي عمرو أديب تصريحات "ميدل إيست أي"، موضحًا أن تلك التصريحات "القذرة" لا تستحق الرد، إذ تساءل كيف يمكن لدولة رفضت عرضًا بقيمة 250 مليار دولار أن تتجه للبحث عن 20 ألف دولار كإتاوة لتمرير شاحنة مساعدات.

خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أشار أديب إلى أن الله أرسل كويتيًا من وفد المساعدات ليشهد على حق مصر في هذا السياق.

مصطفى بكري: لا بنخاف ولا بنتهدد ومستعدين للموت على حدودنا

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أي طائرات إسرائيلية تحاول المساس بالسد العالي أو أمن مصر سيتم "دكها" وتدميرها، مشيرًا إلى أن الجيش المصري جيش جبار ولا يُستهان به.

وقال بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "أنتوا متعرفوش الجيش المصري كويس.. وشوفوا لواءاتكم واللي حصل فيهم من فصائل حماس ومقاتلي فلسطين".

أمين الفتوى يوضح حكم الاحتفال بعيد الحب

كشف الشيخ عبد الرحمن محمد، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الاحتفال بعيد الحب، مشيرًا إلى أنه لا يعتبر حرامًا الاحتفال بهذا اليوم الذي يخصص فيه البعض 14 فبراير للاحتفال بمشاعر الحب.

وفي لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، أوضح أنه من الأفضل أن تكون حياة الإنسان بأكملها قائمة على الحب والمودة، وليست محصورة في يوم واحد فقط.

مبروك عطية عن هدايا عيد الحب: بلاش هيافة.. ولادك أولى بالفلوس

شن الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، هجومًا حادًا على الاحتفال بعيد الحب، واصفًا إياه بأنه فكرة غربية لا تمت بصلة إلى القيم الإسلامية.

أكد عطية خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الاحتفال بعيد الحب يمثل استيرادًا لتقاليد غربية لا تتناسب مع القيم المجتمعية الشرقية، معقبًا: "الغرب الذين يحتفلون بهذه المناسبة يقفون صامتين تجاه الجرائم التي ترتكب بحق الأطفال في قطاع غزة".

بلاش دباديب.. ياسمين عز: الدهب أحلى هدية في الفلانتين لأي ست مصرية

وجهت الإعلامية ياسمين عز، تهنئة بمناسبة عيد الحب "الفلانتين"، مشيرة إلى أن هذه المناسبة ينتظرها الكثير من المرتبطين والمخطوبين والمتزوجين.

وأكدت خلال برنامجها "كلام الناس" على قناة "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن هدايا عيد الحب يجب أن تكون من الذهب، معتبرةً أنه الهدية المثالية للمرأة.