نقيب الأشراف مهنئًا بـ "النصف من شعبان": تمر علينا ونحن في حاجة للاصطفاف خلف القيادة السياسية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقدم السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ليلة النصف من شعبان، ذكرى تحويل القبلة.

وأكد السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، أن ليلة النصف من شعبان شهدت حدثًا عظيمًا وهو تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى بيت الله الحرام، مصداقا لقول المولى عز وجل "قد نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ".

ولفت نقيب السادة الأشراف، إلى أنّ هذه الذكرة العطرة تهل علينا ونحن في أمسِّ الحاجة إلى وحدة الصف، والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في اتخاذ كافة القرارات والإجراءات لحماية الأمن القومي للبلاد، ورفض مخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار نقيب السادة الأشراف، إلى أن تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام عد تأكيدا للرابطة الوثيقة بين المسجدين؛ فإذا كانت رحلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قد قطع فيها مسافة زمانية، فتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام رحلة تعبدية الغرض منها التوجه إلى الله تعالى دون قطع أي مسافات.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يبلغنا رمضان، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على أمتنا أعوامًا عديدة، وأن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقادتها وجيشها وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يعُم الأمن والسلام على العالم أجمع.

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