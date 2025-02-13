رئيس الوزراء عن تعديلات الإيجار القديم: ستكون هناك فترة انتقالية

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور مصطفى مدبيولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر المستجدات الخاصة بتعديل مشروع قانون الإيجارات القديمة.

وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إن الحكومة تعمل على هذا الموضوع منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف رئس الوزراء: شغالين على الموضوع بما يضمن تطبيق آليات الحوار المجتمعي بالتعاون مع مجلس امناء الحوار الوطني وعدد من الجهات المختصة.

وتابع: هنتشعب في حالات كثيرة جدًا من أجل الوصول إلى قانون يحقق التوازن من خلال مرحلة انتقالية تحدث فيها عملية التوازن مع مراعاة الدولة للفئات غير القادرة من أجل دعمها في أي زيادة للإيجارات.

واختتم رئيس الوزراء، تصريحاته قائلًا: مش عايز استبق حاجة لأن في لجان متخصصة شغالة في الموضوع ده في الوقت الحالي.

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