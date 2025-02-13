قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق تمويلي لتعزيز صناعة اللقاحات في مصر

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا رقم 399 لسنة 2024، تم نشره في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي المبرم بين حكومة مصر والاتحاد الأوروبي.

ويهدف المشروع إلى تعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية في مصر، وتطبيق التقنيات الصحية وفقًا لأعلى المعايير، بقيمة 3 ملايين يورو،ـ بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار جهود مصر لتعزيز الصناعات الدوائية والصحية، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات والأدوية وتطوير منظومة الرعاية الصحية.

ويمثل التعاون مع الاتحاد الأوروبي خطوة إضافية لدعم القدرات المصرية في مجال تصنيع اللقاحات باستخدام تقنيات حديثة، بما يُسهم في رفع جودة المنتجات الطبية ومواكبة المعايير الدولية.

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