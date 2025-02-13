يتجاوز 2 مليون دولار.. الإعلامي عمرو أديب يكشف تفاصيل راتبه الحالي

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن راتبه السنوي الذي يتقاضاه حاليًا نظير عمله الإعلامي.

وقال "أديب": أنا أتقاضى 2.5 مليون دولار في السنة، ومش بقولها فخرًا، مهنة الإعلامي في الوطن العربي ليست سهلة، وناس كتير تيجي تقولك مقولتش كذا، طب ما تقول أنت، وريني بتعملها إزاي.

وأضاف "أديب"، خلال كلمته بقمة الحكومات المنعقدة في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة: نفسي دايمًا أقول للناس إن الأسعار غالية، وأكثر مشكلة حصلت لي الفترة اللي فاتت كانت سعر البيض.

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