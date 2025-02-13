أسعار عمرة العشر الأواخر من رمضان 2025.. الاقتصادية والـ5 نجوم

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار عمرة العشر الأواخر من رمضان 2025، مشيرًا إلى أن التكلفة تختلف وفقًا لنوعية البرنامج السياحي والخدمات المقدمة للحجاج.

أسعار عمرة العشر الأواخر من رمضان الاقتصادية 2025

أضاف "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن أسعار عمرة العشر الأواخر من رمضان الاقتصادية 2025

لمدة 10 أيام تبدأ من 68 ألف جنيه للإقامة في المدينة المنورة، وتصل إلى 90 ألف جنيه للإقامة في مكة المكرمة، وذلك حسب مستوى الفنادق والخدمات المتوفرة.

أسعار عمرة العشر الأواخر من رمضان الخمس النجوم 2025

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن أسعار عمرة العشر الأواخر من رمضان الخمس النجوم 2025، تبدأ من 110 آلاف جنيه للإقامة في مكة، ومن 75 ألف جنيه للإقامة في المدينة، بينما قد تصل إلى 200 ألف جنيه وفقًا لمستوى الخدمات المقدمة.

المستندات المطلوبة لحجز العمرة

لإتمام حجز العمرة، يتوجب تقديم الأوراق التالية:

جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

عدد 2 صورة شخصية بخلفية بيضاء (مع ارتداء الحجاب للسيدات).

شهادة صحية مختومة من مكتب صحة حكومي، مرفقة بأصل إيصال السداد للكبار.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر

لمن ليس لديهم جواز سفر ساري، يجب تقديم المستندات التالية:

مستند إثبات الحالة العسكرية (للذكور).

بطاقة الرقم القومي وصور شخصية حديثة (مقاس 4×6 بخلفية بيضاء).

إثبات الحالة الاجتماعية للإناث.

سداد رسوم استخراج الجواز وفقًا للوائح المالية المحددة.

المؤهل الدراسي في حال عدم تسجيله ببطاقة الرقم القومي.

بعد تقديم هذه المستندات إلى مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، يتم استخراج الجواز خلال المدة المحددة وفقًا للإجراءات الرسمية.

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