التعليم: فرص لاستكمال هؤلاء الخريجين تعليمهم في إيطاليا

كتب- أحمد الجندي:

عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا مع الدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق بإيطاليا، بحضور السفير ميكيلي كوارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تطوير التعليم الفني والمهني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر.

مصر وإيطاليا تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية

وخلال الاجتماع، أكد "عبد اللطيف" أن لمصر وإيطاليا تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية، مما يعزز من أهمية التعاون والتنسيق المستمر بينهما في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتحقيق تعاون مثمر مع الجانب الإيطالي بهدف تطوير نظام التعليم الفني والمهني ليواكب متطلبات العصر الحديث.

وأعرب الوزير عن شكره العميق للثقة التي يوليها الجانب الإيطالي لمشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تأهيل وتدريب العمالة الفنية وتجهيز الشباب لدخول سوق العمل بكفاءة وفعالية، مضيفا أن هذا التعاون يعزز الشراكة بين البلدين ويهدف إلى تنمية قدرات الكوادر البشرية والارتقاء بمستوى التعليم الفني في مصر،

كما تابع الوزير مؤكدا التزام الوزارة بتوفير البيئة المناسبة لتحقيق أقصى استفادة من هذا التعاون المثمر وتحقيق الأهداف المشتركة للطرفين.

ومن جهته، أكد الدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق بإيطاليا، التزام بلاده بدعم المساعي المصرية في مجال التعليم الفني والمهني، وتقديم جميع الوسائل والإمكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة.

فرص التعاون في إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية

كما أعرب الوزير الإيطالي عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خاصة في توفير العمالة المدربة والماهرة سواء للسوق المحلي في مصر أو للسوق الإيطالية.

وتناول اللقاء مناقشة تعزيز فرص التعاون في إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين مصر وإيطاليا، خاصة تخصصات تكنولوجيا المعلومات والأزياء بالتعاون مع شركات إيطالية، كما تم الاتفاق على إقامة معرض "قرية إيطاليا" بمعهد الساليزيان "دون بوسكو" بشكل دائم والتوسع فيه ليضم المزيد من الشركات الإيطالية.

إعداد خريجين فنيين ومهنيين لشغل وظائف ملائمة

كما ناقش اللقاء التعاون في تحسين جودة التعليم الفني لإعداد خريجين فنيين ومهنيين لشغل وظائف ملائمة، من خلال استكمال خريجي التعليم الفني لدبلوم فوق المتوسط لمدة عامين في إيطاليا، حال رغبتهم، ليتوافق مع احتياجات سوق العمل الإيطالي، وتقديم تدريب فني مهني متقدم يتناسب مع اهتمامات وقدرات الخريجين.

كما تطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون في تطوير المناهج، وتوفير عمالة ماهرة لديها قدرات تتناسب مع سوق العمل المحلي وأيضًا سوق العمل الإيطالي.

وحضر اللقاء من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وأميرة عواد منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة.

اقرأ أيضاً:

"التعليم"تعلن عن منحة دراسية بالمدرسة الألمانية بالجونة للحاصلين على الشهادة الإعدادية

بالصور.. جولة مفاجئة لوزير التعليم بمدارس الدقهلية لمتابعة انطلاق الفصل الدراسي الثاني

"التنظيم والإدارة" يُعلن عن مسابقة لتعيين 5500 معلم مساعد في العلوم والدراسات الاجتماعية